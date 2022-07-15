Ліна Костенко отримала найвищу нагороду Франції: фото

У французькому посольстві українську поетесу та дисидентку нагородили Орденом Почесного легіону.

У четвер, 14 липня, коли Франція відзначала національне свято День взяття Бастилії, українська поетеса-шістдесятниця, лауреатка Шевченківської премії та почесний професор Києво-Могилянської академії Ліна Костенко отримала Орден Почесного легіону. Нагородження відбулося у французькому посольстві у Києві.

Про це повідомив у соцмережі мер Києва Віталій Кличко, який побував на урочистій церемонії.

“Для мене Ліна Василівна - уособлення духу і гідності українського народу. Людина, яка ніколи не ламалася під часи і обставини, не зраджувала свої принципи. Її творчість надихала і надихає українців боротися за свободу і ніколи не опускати рук. Це дуже важливо!” - написав міський голова столиці.

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За його словами, лицарський орден, який отримала Ліна Костенко, поетеса присвятила нашим воїнам.

Орден Почесного легіону – це найвища цивільна нагорода Франції, якою нагороджують також за військові заслуги. Її присуджує президент країни.

Нагадаємо, раніше поет Олександр Ірванець під бомбами в Ірпені написав зворушливого вірша.

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