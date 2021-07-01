"Липень дебютує зливами": синоптикиня розповіла про погоду в Україні на найближчі дні

"Липень дебютує зливами": синоптикиня розповіла про погоду в Україні на найближчі дні

Україну накриють дощі та грози.

Найближчими днями в Україні дощитиме, а також будуть зливи, град і шквали.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила народна синоптикиня Наталка Діденко.

"Липень дебютує зливами. Найближчими днями в Україні - періодичні дощі, грози, +25+32 градуси. Хто в Карпати - беріть щось тепліше: +14+17 градусів. Свіженько", - йдеться у її дописі.

У п'ятницю, 2 липня, у більшості областей України очікуються короткочасні дощі та грози, а також град і шквали. Найнижчою температура повітря буде у західних областях: +22+27 градусів. Набільше стовпчики термометрів піднімуться на сході та на південному сході - до 27-32 вище нуля. У денні години в центрі та на півдні буде багато сонця.

У Києві в п'ятницю, 2 липня, Діденко попереджає про короткочасні грозові дощі, а також можливий град. Протягом дня повітря прогріється до +28 градусів.

Як повідомлялося, погода в Україні у липні буде різною - і спекотною, і одночасно багатою на опади, говорить народний синоптик Леонід Горбань. Згідно з його розрахунками, у липні очікується багато дощів та бур, будуть і аномально спекотні дні.

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