Липень стане критичним місяцем: мольфар попередив українців про небезпеку збоку РФ 

Ситуація з обстрілами в Україні може частково змінитися до кінця року. Однак липень буде дуже складним для українців.

Такий прогноз дав мольфар Макс Гордєєв, пише УНІАН.

"Ситуація з обстрілами в Україні може частково змінитися до кінця року, але повне припинення обстрілів малоймовірне. Карти Таро "Колесо Фортуни" та "Сила" зі старших арканів символізують можливі зміни та внутрішню потужність. Наразі військові дії залишаються інтенсивними, особливо в східних і південних регіонах України. Липень стане критичним місяцем, коли ворог може зосередити свої зусилля на атакуванні стратегічно важливих об'єктів, таких як інфраструктурні об'єкти та військові бази", - сказав він.

Раніше провідниця у вищі виміри передбачила моторошні події в РФ. Більше про це читайте у новині.

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Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.