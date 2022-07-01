Липень зустрічає українців сонячною погодою: прогноз на вихідні

Вихідні, 2-3 липня, в Україні будуть переважно сухими та спекотними, у деяких регіонах можливі короткочасні дощі, а на заході через грози, град та шквали на суботу оголошено штормове попередження.

Погода буде майже безхмарною.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Так, за прогнозами синоптиків, у суботу, 2 липня, в країні буде переважно без опадів, лише у більшості західних областей вдень очікується короткочасний дощ, гроза, місцями град та шквали 15-20 м/с. Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с, вдень у східних областях місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 14-19°, на Закарпатті та узбережжі морів до 22°, вдень 27-32°, у східних областях вночі 9-14°, вдень 21-26°.

У неділю, 3 липня, в Україні також буде сухо, лише у західних, Житомирській та Вінницькій областях ітиме короткочасний дощ, гроза. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 13-18°, вдень 28-33°, у більшості західних областей 23-28°.

2 липня вдень у більшості західних областей через грози, місцями град та шквали 15-20 м/с оголошено І рівень небезпечності, жовтий. 2-3 липня в Україні, крім Київської, Черкаської, Полтавської, Харківської, Закарпатської областей та Криму, переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

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У Києві вихідні, 2-3 липня, будуть без опадів. Вітер 2 липня північно-східний, 5-10 м/с, 3 липня змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 16-19°, вдень 2 липня 27-29°, 3 липня 30-32°.

Нагадаємо, раніше кліматологиня Світлана Бойченко заявила, що погода в Україні влітку 2022 року буде з такими ж перепадами, як було і взимку 2021-го. За її словами, температура влітку може різко падати і підійматися. Це, своєю чергою, спричинить грози та шквальні вітри.

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