"Липкі бандити": у Хмельницьку підлітки завдяки липучці для мух обдурили грошовий атракціон і стали героями соцмереж (відео)

Хлопці засунули липучку в атракціон і почекали, поки на неї пристануть гроші.
У Хмельницькому підлітки за допомогою липучки для мух обдурили атракціон, в якому необхідно ловити гроші.
Відео інциденту користувачі завантажили в соціальні мережі.
На ролику видно, як двоє підлітків розпаковують липучку і "акуратно" намагаються вставити її в верхню частину атракціону. Спершу у них нічого не виходить. Однак через деякий час, коли хлопці практично повністю розкрутили липучку і помістили її в автомат, ідея спрацювала — на стрічку прилипли десятки різних купюр, які залишалося всього лише витягнути.
"Коли автомат починає підкидати гроші (які б за правилами мали ловити руками), вони починають прилипати до стрічки. Чи змогли хлопці потім відтерти купюри від клею, невідомо", — підкреслили в дописі до відео.
У коментарях до публікації користувачі з гумором поставилися до ситуації і відзначили, що підлітки — спритні.
- Прагнеш жити Умій вертітись.
- Липкі бандити.
- Липкі гроші. Зате з кишені випадати не будуть.
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