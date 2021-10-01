"Липкі бандити": у Хмельницьку підлітки завдяки липучці для мух обдурили грошовий атракціон і стали героями соцмереж (відео)

Хлопці засунули липучку в атракціон і почекали, поки на неї пристануть гроші.

У Хмельницькому підлітки за допомогою липучки для мух обдурили атракціон, в якому необхідно ловити гроші.

Відео інциденту користувачі завантажили в соціальні мережі.

На ролику видно, як двоє підлітків розпаковують липучку і "акуратно" намагаються вставити її в верхню частину атракціону. Спершу у них нічого не виходить. Однак через деякий час, коли хлопці практично повністю розкрутили липучку і помістили її в автомат, ідея спрацювала — на стрічку прилипли десятки різних купюр, які залишалося всього лише витягнути.

"Коли автомат починає підкидати гроші (які б за правилами мали ловити руками), вони починають прилипати до стрічки. Чи змогли хлопці потім відтерти купюри від клею, невідомо", — підкреслили в дописі до відео.

У коментарях до публікації користувачі з гумором поставилися до ситуації і відзначили, що підлітки — спритні.

Прагнеш жити Умій вертітись.

Липкі бандити.

Липкі гроші. Зате з кишені випадати не будуть.

Нагадаємо, що блогерка зі Львова в прямому ефірі, який вела в соцмережі, заявила, що окупований Крим — російський.

Новини України: у Хмельницьку підлітки розбагатіли завдяки липучці для мух

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