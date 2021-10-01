"Липові" COVID-паспорти: в Україні суд виніс перші вироки за підробку сертифікатів про вакцинацію

Фальшиві сертифікати вони використали під час спроби перетнути кордон з Польщею.

Перші в Україні вироки за підробку сертифікатів про вакцинацію від коронавірусу отримали мешканець Івано-Франківщини та жителька Хмельницького. Вони за рішенням суду мають сплатити по 850 грн штрафу.

Про це повідомляє Zaxid.net.

Зазначається, що одразу два вироки були винесені ще 28 вересня Жовківським районним судом Львівської області. Перший випадок стосується Анатолія Іванцюка з села Бабче Івано-Франківської області. Чоловік знайшов в Інтернеті бланк про щеплення вакциною Pfizer з реквізитами Івано-Франківської обласної клінічної лікарні, завантажив його на комп’ютер і за допомогою спеціальної програми вніс туди свої дані та дані свого сина. Він також підробив підпис лікаря на цих сертифікатах.

15 вересня Анатолій Іванцюк намагався перетнути кордон до Польщі у пункті пропуску "Рава-Руська–Гребенне", однак працівники прикордонслужби просканували документ і зрозуміли, що він фальшивий. Анатолію Іванцюку не вдалося перетнути кордон, натомість його затримали за підробку документів.

Друга справа про підробку сертифіката про вакцинацію стосувалася працівниці АЗС у Хмельницькому. Альона Михалюк також завантажила з Інтернету сертифікат про вакцинацію препаратом Pfizer з реквізитами медичного закладу і нанесла туди свої дані та підробила підпис лікаря. Її також затримали під час перетину кордону з підробленим сертифікатом у ПП "Рава-Руська-Гребенне" 11 вересня.

Нагадаємо, міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що уряд планує вивести підробку COVID-сертифікатів і ПЛР-тестів в окрему статтю Кримінального кодексу України. Глава відомства переконаний, що відповідним правопорушенням немає місця, коли "ми всі налаштовані на протидію коронавірусній хворобі". Раніше у МОЗ визнали, що українці підробляють "COVID-паспорти", й анонсували нововведення.

Новини України: Ляшко заявив, що підробка COVID-сертифікатів має стати кримінальним злочином

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