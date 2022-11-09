Лише авіабомб - понад 2 тисячі: стало відомо, скільки вибухонебезпечних предметів вже знищили в Україні

В Україні спеціалісти з розмінування вже обстежили понад 70 тисячі гектарів.

Спеціалісти знешкодили понад чверть мільйона вибухонебезпечних предметів, якими РФ всіяла Україну від початку повномасштабного вторгнення.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС України.

"274 тисячі вибухонебезпечних предметів знешкодили в Україні від початку повномасштабного вторгнення росії. Зокрема, 2148 авіаційних бомб", - йдеться в повідомленні.

За даними надзвичайників, за цей період обстежено та очищено від вибухонебезпечних предметів близько 74 тисячі гектарів території України.

Розмінування України

Нагадаємо, 3 червня прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що за даними Міністерства внутрішніх справ, понад 30 млн гектарів території України потребують розмінування.

Верховна Рада ухвалила закон, який надає Нацгвардії можливість здійснювати розмінування.

Також до України прибудуть сапери з Камбоджі. Вони навчатимуть українських колег розмінуванню. Камбоджа вважається однією з найбільш замінованих країн у світі, а камбоджійські сапери - найкращими спеціалістами з розміновування.

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