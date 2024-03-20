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Лише для пропаганди: у Мережі показали "ремонт" квартир жителів Маріуполя від окупантів

Лише для пропаганди: у Мережі показали "ремонт" квартир жителів Маріуполя від окупантів

У Маріуполі росіяни залишають жителям аварійні квартири після так званого "ремонту" / Фото: Associated Press

Росіяни проводять ремонти лише "для галочки і пропагандистських роликів. А квартири залишаються аварійними.

Маріупольська міська рада показала, як окупанти "відремонтували" квартири місцевих жителів у захопленому місті.

На кадрах видно, що у ванній кіманті і туалеті – унітаз, кран і "голі стіни". Жителям міста не залишається нічого, окрім як іронізувати над виглядом квартир, які їм видають після проведення російськими робітниками "ремонтних робіт".

"Ремонт у такому стилі, як нібито немає ремонту", – іронізує чоловік на відео.

"Пів міста з модним дизайном", – пишуть люди у місцевих чатах.

У Маріупольській міськралі пояснили, що росіяни проводять ремонти "для галочки", роблячи лише фасади будинків для пропагандистських роликів. А ось квартири залишаються аварійними. Ремонт людям доводиться робити за власні кошти.

У Мережі показали "ремонт" квартир жителів Маріуполя від окупантів

У Мережі показали "ремонт" квартир жителів Маріуполя від окупантів

Нагадаємо, що днями в окупованому Маріуполі знайшли ще одне місце поховання людей, які загинули від російських обстрілів.

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