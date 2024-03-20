Лише для пропаганди: у Мережі показали "ремонт" квартир жителів Маріуполя від окупантів

Росіяни проводять ремонти лише "для галочки і пропагандистських роликів. А квартири залишаються аварійними.
Маріупольська міська рада показала, як окупанти "відремонтували" квартири місцевих жителів у захопленому місті.
На кадрах видно, що у ванній кіманті і туалеті – унітаз, кран і "голі стіни". Жителям міста не залишається нічого, окрім як іронізувати над виглядом квартир, які їм видають після проведення російськими робітниками "ремонтних робіт".
"Ремонт у такому стилі, як нібито немає ремонту", – іронізує чоловік на відео.
"Пів міста з модним дизайном", – пишуть люди у місцевих чатах.
У Маріупольській міськралі пояснили, що росіяни проводять ремонти "для галочки", роблячи лише фасади будинків для пропагандистських роликів. А ось квартири залишаються аварійними. Ремонт людям доводиться робити за власні кошти.
Нагадаємо, що днями в окупованому Маріуполі знайшли ще одне місце поховання людей, які загинули від російських обстрілів.
Читайте провідні новини дня:
- Мобілізація по-новому: кому дозволять стукати в двері з повісткою
- “Дрон показував мені, куди повзти!”: боєць бригади “Буревій” розповів про поранення в бою
- Ймовірний прорив кордону на Сумщині: в ОВА розповіли, чи є ризик, і назвали найбільшу небезпеку