Виживає лише один з десяти: на Закарпатті показали жахи реанімації, де лікують від COVID-19 (фото)

У реанімаціях перебувають переважно невакциновані люди.
Лише один з десяти пацієнтів, підключених до ШВЛ, виживає. На Закарпатті опублікували вражаючі фотографії з реанімації, де рятують людей із COVID-19.
Фото оприлюднили у пресслужбі Закарпатської обладміністрації.
Так, знімки зробили у Центрі легеневих хвороб в Ужгороді. Там рятують людей із коронавірусною інфекцією. Кожен із них — підключений до апарату штучної вентиляції легень.
"Є речі, про які не хочеться знати, на які важко дивитися, про які думаєш, що це ніколи не торкнеться мене. На жаль, така ситуація і в інших закладах, де рятують людей від COVID-19", — підкреслив голова Закарпатської ОДА Анатолій Полосков.
У реанімаціях перебувають переважно невакциновані люди, додали в обладміністрації.
Нагадаємо, що в Енергодарі зупинено пасажирські перевезення. Таке рішення ухвалила міська влада. І не збирається виводити громадський транспорт на маршрути, допоки місто перебуватиме у “червоній” зоні.