Виживає лише один з десяти: на Закарпатті показали жахи реанімації, де лікують від COVID-19 (фото)

Виживає лише один з десяти: на Закарпатті показали жахи реанімації, де лікують від COVID-19 (фото)

У реанімаціях перебувають переважно невакциновані люди.

Лише один з десяти пацієнтів, підключених до ШВЛ, виживає. На Закарпатті опублікували вражаючі фотографії з реанімації, де рятують людей із COVID-19.

Фото оприлюднили у пресслужбі Закарпатської обладміністрації.

Так, знімки зробили у Центрі легеневих хвороб в Ужгороді. Там рятують людей із коронавірусною інфекцією. Кожен із них — підключений до апарату штучної вентиляції легень.

"Є речі, про які не хочеться знати, на які важко дивитися, про які думаєш, що це ніколи не торкнеться мене. На жаль, така ситуація і в інших закладах, де рятують людей від COVID-19", — підкреслив голова Закарпатської ОДА Анатолій Полосков.

У реанімаціях перебувають переважно невакциновані люди, додали в обладміністрації.

Нагадаємо, що в Енергодарі зупинено пасажирські перевезення. Таке рішення ухвалила міська влада. І не збирається виводити громадський транспорт на маршрути, допоки місто перебуватиме у “червоній” зоні.

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