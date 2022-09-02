Лише одне слово: Байден, Зеленський, Данілов та Подоляк приєдналися до дивного флешмобу у твітері

У соціальній мережі Твітер з’явився свіжий флешмоб, згідно з яким усі відомі люди світу роблять неоднозначні однословесні твіти.

Так, до новенького флешмобу вже встигли доєднатися президент України Володимир Зеленський, секретар РНБО Олексій Данілов, радник керівника ОП Михайло Подоляк і навіть лідер США Джо Байден та прем’єр Британії Борис Джонсон.

Freedom — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 2, 2022

democracy — President Biden (@POTUS) September 2, 2022

Водночас секретар РНБО Олексій Данілов та радник керівника ОП Михайло Подоляк у своїх твітах на щось очевидно натякнули.

putinkaputt — Oleksiy Danilov (@OleksiyDanilov) September 2, 2022

ATACMS… — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) September 2, 2022

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