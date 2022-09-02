Лише одне слово: Байден, Зеленський, Данілов та Подоляк приєдналися до дивного флешмобу у твітері

У соціальній мережі Твітер з’явився свіжий флешмоб, згідно з яким усі відомі люди світу роблять неоднозначні однословесні твіти.
Так, до новенького флешмобу вже встигли доєднатися президент України Володимир Зеленський, секретар РНБО Олексій Данілов, радник керівника ОП Михайло Подоляк і навіть лідер США Джо Байден та прем’єр Британії Борис Джонсон.
Freedom— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 2, 2022
democracy— President Biden (@POTUS) September 2, 2022
Ukraine https://t.co/rFuMdh8Pnh— Boris Johnson (@BorisJohnson) September 2, 2022
Водночас секретар РНБО Олексій Данілов та радник керівника ОП Михайло Подоляк у своїх твітах на щось очевидно натякнули.
putinkaputt— Oleksiy Danilov (@OleksiyDanilov) September 2, 2022
ATACMS…— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) September 2, 2022
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