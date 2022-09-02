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Лише одне слово: Байден, Зеленський, Данілов та Подоляк приєдналися до дивного флешмобу у твітері

Лише одне слово: Байден, Зеленський, Данілов та Подоляк приєдналися до дивного флешмобу у твітері

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Лише одне слово: Байден, Зеленський, Данілов та Подоляк приєдналися до дивного флешмобу у твітері

Скриншот сторінки

У соціальній мережі Твітер з’явився свіжий флешмоб, згідно з яким усі відомі люди світу роблять неоднозначні однословесні твіти.

Так, до новенького флешмобу вже встигли доєднатися президент України Володимир Зеленський, секретар РНБО Олексій Данілов, радник керівника ОП Михайло Подоляк і навіть лідер США Джо Байден та прем’єр Британії Борис Джонсон.

Водночас секретар РНБО Олексій Данілов та радник керівника ОП Михайло Подоляк у своїх твітах на щось очевидно натякнули.

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