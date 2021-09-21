Лише половина вакциновані: Радуцький розповів, як "каратимуть" нещеплених нардепів

Радуцький заявляє, якщо людина не має медичних протипоказань і не вакцинується, то має за власні гроші здавати тест.

У Верховній Раді Україні вакциновано від коронавірусу менш як 50% народних депутатів. Тих, хто не має щеплення, можуть зобов'язати робити регулярні тести.

Про це сказав голова комітету Верховної Ради з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький в коментарі УНІАН.

Нардеп заявив, що буде звертатися до голови ВРУ Дмитра Разумкова щодо необхідності запровадження тестування щодва дні для депутатів, які не вакциновані проти коронавірусу.

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Радуцький додав, якщо Разумков своїм розпорядженням не ухвалить рішення про необхідність тестування, то він разом з колегами по парламенту реєструватиме проєкт постанови.

"Я буду вимагати від спікера, щоб він це запровадив... У нас держава вклала великі гроші для того, щоб вакцинувалися люди безкоштовно, і якщо людина не має медичних протипоказань і не вакцинується, то має за власний рахунок проходити тест. Це світова практика … і там це нормальна історія – ніхто не забирає нічию свободу. Я вважаю, що спікер має це підтримати, бо навіть спікер, на жаль, у нас не вакцинувався і зараз хворіє на COVID -19", - наголосив Радуцький.

Очільник профільного комітету зауважив, що вакцинація в Україні є добровільною, але влада повинна своїм прикладом стимулювати людей робити щеплення.

Він також поскаржився, що в нардепи у Раді не виконують вимог щодо носіння масок. За його словами, "в залі навіть після заклику першого віцеспікера 60% депутатів маски не надягають".

Нагадаємо, у "жовтій" зоні карантину, до якої Україна переходить від 23 вересня, Кабінет міністрів рекомендує обмежити допуск чиновників на роботу в органах центральної виконавчої влади. Їх можуть пускати на робоче місце за наявності вакцинації проти коронавірусу або ПЛР-тесту.

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