"Лише в Україні найбільше шансів на успіх": Зеленський звернувся до випускників і закликав вірити у перемогу

Президент вважає, що найбільше шансів здобути успіх і самореалізуватися молоді українці мають саме на Батьківщині.
Президент Володимир Зеленський звернувся до українських випускників шкіл і закликав їх "вірити в Україну".
Про це глава держави сказав у своєму традиційному відеозверненні у ніч проти 27 травня.
"Зазвичай цими днями у травні ми відзначаємо останній дзвоник у школах і вітаємо хлопців і дівчат із початком нового етапу в житті. Відверто кажучи, світлішого етапу, ніж дитинство. Бо нарешті в житті з'являються можливості. Дорослі можливості. Але при цьому дитинство ще остаточно не закінчується", — зазначив президент.
За словами Зеленського, цьогоріч в Україні немає традиційної шкільної святковості у зв'язку з війною.
"Та й не в усіх школах України навчання в цьому році завершується саме в травні. Та й не всі випускники зараз на території нашої країни", — каже глава держави.
Президент закликав випускників не втрачати свої можливості, боротися, розвиватися, захищати свою свободу й уміти користуватися цією свободою.
"А отже, треба бути освіченими і сміливими. Не втрачати жодного дня у житті. Знати, для чого проживаєш день. І обов'язково вірити в Україну", — наголосив він.
Зеленський певен, що лише в Україні у наших громадян найбільше шансів для успіху, "а особливо – після нашої перемоги". Він запевнив, що перемогу Україна обов'язково здобуде.
"І обов'язково приберемо словосполучення "тимчасово окуповані" щодо нашої землі, яка стане назавжди звільненою. Як би не було складно", — підсумував Зеленський.
Нагадаємо, на тлі нових ракетних ударів Володимир Зеленський закликав світ посилити тиск на Росію.
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