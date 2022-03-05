Лише за добу від обстрілів російських окупантів загинули 17 людей у Чернігівській області - фото

Лише за добу від обстрілів російських окупантів загинули 17 людей у Чернігівській області - фото

Ще 13 людей зазнали травм.

Впродовж доби через обстріл мирного населення російськими військовими загинули 17 людей в Чернігівській області, ще 13 - травмовані.

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Про це повідомляє Чернігівська обласна військова адміністрація на своїй сторінці у Facebook.

"Протягом дня 4 березня та у ніч на 5 березня російська авіація систематично бомбила Чернігів, переважно житлові квартали. За оперативною інформацією закладів охорони здоров’я, внаслідок обстрілів протягом доби загинули 17 осіб. Травмовані 13 осіб", – йдеться у повідомленні.

За даними ДСНС в області, впродовж останньої доби через обстріли виникло 29 пожеж. Із них 22 – у житловому секторі, а 7 – на об'єктах. Під час пожеж вдалося врятувати чотирьох осіб, одна людина постраждала, ще одна – загинула.

Крім того, за інформацією АТ "Чернігівобленерго", через бойові дії без електропостачання залишаються близько 200 населених пунктів області.

Нагадаємо, у Чернігівській області затримали пілота збитого російського літака.