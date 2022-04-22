Лише за пів дня окупанти обстріляли 20 населених пунктів Донеччини: били по лікарні, будинках і школі

Сьогодні, 22 квітня, станом на 15:00 у Донецькій області росіяни обстріляли 20 населених пунктів, де зруйнували або пошкодили 34 цивільні об'єкти.
Внаслідок обстрілів є поранені мирні жителі Донеччини.
Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram.
Сьогодні найбільшого удару було завдано по Слов’янську: вночі росіяни обстріляли місто, ймовірно, касетними боєприпасами. Пошкоджено 9 багатоповерхівок і 12 приватних будинків, школа, крамниця і зупинки автотранспорту. Наразі тривають роботи з відновлення електро- і газопостачання.
У Лимані росіяни застосували РСЗО “Ураган” і поцілили в обласну травматологічну лікарню.
Окупанти також вщент знищили адміністративну будівлі в Олександрівці. Також в цьому селищі загарбники пошкодили багатоповерховий будинок. За попередньою інформацією, жертв немає.
У Світлодарську вночі пошкоджень зазнала одна багатоповерхівка. На щастя, мешканцям вдалося уникнути поранень.
Під артилерійським вогнем опинилося і Добропілля. Там росіяни пошкодили адміністративну будівлю, внаслідок чого поранень зазнали щонайменше двоє людей.
Загалом сьогодні окупанти обстріляли 20 населених пунктів, у яких зруйнували або пошкодили 34 цивільні об'єкти.
"Усі злочини російської армії ретельно фіксуємо. За все буде кара", - зазначив голова ОВА.
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