Лишилася купка брухту: 3-тя штурмова показала ефектну ліквідацію ворожої гармати (відео)

Так, бійці Третьої штурмової ліквідували ворожу гармату. Вони зафіксували її позицію в одній з посадок на Харківщині.

Про це повідомляє 3-тя окрема штурмова бригада.

І поки ворог не відкрив вогонь по наших бійцях, на ураження вилетіли дрони.

"Декілька точних ударів з FPV й нерозпізнана установка — вже просто брухт", — наголосили у бригаді.

Завдання виконали бійці 1-го механізованого та Батальйону безпілотних систем.

3-тя штурмова показала ефектну ліквідацію ворожої гармати

Раніше борти Третьої штурмової доправили серію влучних скидів ворожій піхоті. Внаслідок операції — чимало 200-х і 300-х окупантів.

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