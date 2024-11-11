Лишилася купка брухту: 3-тя штурмова показала ефектну ліквідацію ворожої гармати (відео)

Противник втрачає в Україні величезну кількість техніки.
Так, бійці Третьої штурмової ліквідували ворожу гармату. Вони зафіксували її позицію в одній з посадок на Харківщині.
Про це повідомляє 3-тя окрема штурмова бригада.
І поки ворог не відкрив вогонь по наших бійцях, на ураження вилетіли дрони.
"Декілька точних ударів з FPV й нерозпізнана установка — вже просто брухт", — наголосили у бригаді.
Завдання виконали бійці 1-го механізованого та Батальйону безпілотних систем.
Раніше борти Третьої штурмової доправили серію влучних скидів ворожій піхоті. Внаслідок операції — чимало 200-х і 300-х окупантів.
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