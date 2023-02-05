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Лісові пожежі в Чилі, потреба в дронах для Сил оборони і мітинги в Ізраїли: головні новини ночі 5 лютого

Автор
Ігор БережанськийІгор Бережанський
Дата публікації
Перегляди
32
Час на прочитання
1 хв
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Лісові пожежі в Чилі, потреба в дронах для Сил оборони і мітинги в Ізраїли: головні новини ночі 5 лютого

Ізраїльтяни вийшли на мітинг проти судової реформи

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

Головні новини ночі 4 лютого:

  • Лісові пожежі в Чилі: кількість загиблих зросла до щонайменше 22 людей Читати далі –>
  • Десятки тисяч людей вийшли на мітинг проти судових реформ у Ізраїлі Читати далі –>
  • Резніков розповів, скільки дронів потребуть Сили оборони України Читати далі –>
  • Канада продовжує Covid-обмеження для подорожувальників із Китаю Читати далі –>
  • Звозять військових і техніку: росіяни готуються до контрнаступу ЗСУ на Маріупольському напрямку Читати далі –>

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Дата публікації
Перегляди
32
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