Лісовий розповів, скільки дітей повернуться до очного навчання 1 вересня

Очне навчання в Україні залежатиме від безпекової ситуації в кожному з регіонів. У деяких областях учні не сядуть за парти навіть за наявності укриттів у закладах освіти.

У Міносвіти наголошують, що в новому навчальному році пріоритетом буде безпека учасників навчального процесу, тому повернення до очного навчання залежатиме від регіону України. Нині до закладів освіти планують повернути близько 500 тисяч дітей.

Про це розповів міністр освіти й науки України Оксен Лісовий під час "серпневої" конференції щодо нового бачення трансформації освіти в Україні, повідомляє Суспільне.

"В кожному регіоні по-різному (відбудеться повернення до очного навчання, — ред.), залежно від безпекових умов. Безпеку ми пріоритезуємо. Ми підвищуємо вихід дітей на очне навчання. Близько 500 тисяч дітей повернуться до аудиторного навчання", — сказав Лісовий.

За його словами, сьогодні 67% закладів освіти забезпечені укриттями, 75% із них — це школи. Уряд виділив 1,5 млрд гривень на укриття і зараз готується великий проєкт щодо сховищ за кошти ЄС і кошти, які виділяються на відновлення країни.

"На жаль, не всюди, де діти й колективи педагогічні хочуть вивести дітей в офлайн, така можливість є, тому що питання не лише у сховищах. Насправді не всюди, де є укриття, можна вивести дітей на очне навчання. Є такі регіони як Харків, Запоріжжя, де підліт ракет набагато коротший, ніж той час, який потрібен для того, щоб спуститися до укриття. Тому ОВА сьогодні ухвалюють рішення, виходячи з кожної локальної ситуації", — сказав Лісовий.

Нагадаємо, раніше міністр освіти Оксен Лісовий розповів, як відбуватиметься новий навчальний рік в Україні з постійними нічними тривогами.

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