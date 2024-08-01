Лісовий розповів, як можна скоротити дефіцит вчителів в Україні

Дефіцит учителів в Україні є колосальним, зокрема, математики, англійської мови, інформатики тощо.

Про це сказав міністр освіти і науки України Оксен Лісовий під час брифінгу на Миколаївщині 1 серпня, відповідаючи на запитання кореспондента "Укрінформу".

Допомогти вирішити цю проблему, за словами Лісового, можна шляхом інтеграції педагогів із числа внутрішньо переміщених осіб (ВПО).

"Дефіцит учителів в Україні є колосальним, зокрема, математики, англійської мови, інформатики тощо. Допомогти вирішити цю проблему можна шляхом інтеграції педагогів з числа внутрішньо переміщених осіб. Ми розробляємо зараз зі службою зайнятості спеціальний окремий ресурс для вчителів ВПО, бо є регіони, де готові надавати їм житло, платити підвищену зарплату, аби, лишень, вони приїздили працювати", — сказав Лісовий.

Він також повідомив, що, зокрема, на Миколаївщині бракує педагогів. Водночас там активно інтегрують вчителів, внутрішньо переміщених з Донецької, Херсонської областей.

"Це правильна політика, бо педагоги повинні працювати в тих регіонах, де вони проживають, і не втрачати свої професійні навички", — сказав Лісовий.

Нагадаємо, раніше у Міносвіти України повідомили про створення кадрового резерву вчителів з виплатою середньої зарплати й підготовкою їх для роботи на деокупованих територіях. Там заявили про рішення впроваджувати програми підтримки педагогів.