Лісовий спростував міф про онлайн-навчання у школах і дав пораду батькам

У нинішній ситуації з безпекою в Україні Міносвіти не може наполягати на виключно очному навчанні.
Міносвіти України не скасовувало дистанційного навчання у школах, тож воно доступне поряд із офлайн-навчанням.
Про це міністр освіти і науки Оксен Лісовий повідомив у ефірі телемарафону "Єдині новини" 1 вересня.
Так, Лісовий спростував міф про скасування дистанційного навчання у школах.
"Є такий міф, що Міністерство освіти нібито скасувало дистанційне навчання – це маніпуляція. Дистанційне навчання є, тому що для нас безпека є ключовим пріоритетом, фізична і ментальна безпека дітей. І в цій ситуація ми безумовно не можемо наполягати на виключно очному навчанні", – пояснив ситуацію міністр.
Він також дав пораду батькам тих школярів, які не хочуть відпускати своїх дітей на офлайн-навчання до школи.
"Міністерство освіти затвердило наказ, який дозволяє тимчасове переведення до іншої школи за спрощеною процедурою. Є хороші приклади, коли в одній школі створюють окремі дистанційні класи, тому ця можливість (дистанційного навчання – ред.) залишається", – повідомив Лісовий.
Нагадаємо, раніше міністр освіти повідомив, що школи не змушуватимуть учнів іти на уроки після ночі, поведеної в укритті через повітряну тривогу.
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