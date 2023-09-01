Лісовий спростував міф про онлайн-навчання у школах і дав пораду батькам

У нинішній ситуації з безпекою в Україні Міносвіти не може наполягати на виключно очному навчанні.

Міносвіти України не скасовувало дистанційного навчання у школах, тож воно доступне поряд із офлайн-навчанням.

Про це міністр освіти і науки Оксен Лісовий повідомив у ефірі телемарафону "Єдині новини" 1 вересня.

Так, Лісовий спростував міф про скасування дистанційного навчання у школах.

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"Є такий міф, що Міністерство освіти нібито скасувало дистанційне навчання – це маніпуляція. Дистанційне навчання є, тому що для нас безпека є ключовим пріоритетом, фізична і ментальна безпека дітей. І в цій ситуація ми безумовно не можемо наполягати на виключно очному навчанні", – пояснив ситуацію міністр.

Він також дав пораду батькам тих школярів, які не хочуть відпускати своїх дітей на офлайн-навчання до школи.

"Міністерство освіти затвердило наказ, який дозволяє тимчасове переведення до іншої школи за спрощеною процедурою. Є хороші приклади, коли в одній школі створюють окремі дистанційні класи, тому ця можливість (дистанційного навчання – ред.) залишається", – повідомив Лісовий.

Нагадаємо, раніше міністр освіти повідомив, що школи не змушуватимуть учнів іти на уроки після ночі, поведеної в укритті через повітряну тривогу.

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