Лісовий звільнив держексперта з освіти Андрія Василенка: написав антиукраїнський пост

Державного експерта з освіти Андрія Василенка звільняють з посади за антиукраїнські висловлювання. Наказ про його звільнення вже підписаний.

Про це заявив міністр освіти й науки України Оксен Лісовий.

"Наказ про звільнення Андрія Василенка підписано. Від завтрашнього дня він більше не обійматиме жодної посади в Міністерстві освіти й науки України. Таке рішення ухвалено за результатами дисциплінарного провадження, яке ми порушили в міністерстві напередодні", - наголосив Оксен Лісовий.

Він також додав, що державна служба - це велика відповідальність. Жодна людина, яка ставить під сумнів незалежність своєї країни, не має права обіймати державні посади, сказав міністр.

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Додамо, що скандал розгорівся після того, як Василенко на своїй сторінці в соцмережі вирішив “пролити світло” на те, як Україна здобула незалежність. На його думку, СРСР був “розвалений” даремно і зроблено це було “за гроші”. Що цікаво, допис цей він опублікував російською мовою.

Нагадаємо, що міністр освіти Лісовий наказав писати слова "Російська Федерація" з великої літери.