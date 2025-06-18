Лісовий пояснив, що може стати поштовхом для повернення українців з-за кордону

Міністр освіти і науки Оксен Лісовий.

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Міністр освіти і науки Оксен Лісовий заявив, що система вищої освіти в Україні повинна стати одним із ключових чинників, які спонукатимуть українців повертатися додому.

Про це він сказав під час форуму “Human capital dimension at the URC 2025”, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Вища освіта має стати привабливою для українців за кордоном. Щоб одним із чинників повернення стало навчання в українському університеті”, — наголосив Лісовий.

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За його словами, нині за межами України перебуває близько мільйона дітей і молоді — хтось уже є студентом, дехто вчиться у школі, а частина — ще дошкільного віку. Щороку близько 100 тисяч випускників іноземних шкіл вирішують, де продовжити навчання у вишах. І держава має зробити все, щоб ці молоді люди обирали українські університети.

Для цього, зазначив міністр, необхідне глибоке реформування всієї системи вищої освіти. Він підкреслив, що реформувати слід не лише університети, а й систему професійної освіти, зробивши її більш гнучкою та практично орієнтованою.

“Реформа професійної освіти вже закладена в новий закон, який ухвалено в першому читанні. Очікується, що вже 15 числа його винесуть на друге читання у Верховній Раді”, — повідомив Лісовий.

Серед запланованих змін — модернізація навчальних майстерень, співпраця з державною службою зайнятості, запуск короткотермінових програм для дорослих і впровадження ваучерів на здобуття нової професії.

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Нагадаємо, в Україні спостерігається тенденція виїзду школярів за кордон після завершення 11 класу.