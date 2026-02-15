Лісовий різко висловився щодо російської мови в освітніх закладах і відповідальність директорів шкіл

Міністр освіти

Небажання частини суспільства пов’язувати російську агресію з гуманітарною політикою та мовним питанням свідчить про проблему з усвідомленням причин і наслідків.

Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий заявив про це в ексклюзивному інтерв’ю журналістці Яніні Соколовій.

За його словами, йдеться не лише про світогляд окремих людей, а й про відповідальність усієї освітньої системи — від педагогів до органів місцевої влади.

«Якщо у людини не корелюється прильот ракети з російською мовою, то у неї є певні проблеми з причинно-наслідковими звʼязками», — сказав міністр освіти Лісовий.

За словами міністра, відповідальність за освіту лежить не лише на освітянах: педагогах, директорів шкіл, але й на органах місцевого самоврядування.

«Сьогодні ми обурюємося тому, що у нас російськомовний директор, так, або російськомовний колектив закладів освіти, але ми не проводимо паралель між тим, кого ми обираємо в органи місцевого самоврядування, кого вони призначають відповідно. І це теж проблема з причинно-наслідковими зв’язками», — сказав Лісовий.

Міністр наголосив, що мовне питання в Україні не можна розглядати ізольовано від війни, оскільки гуманітарна політика є складовою національної безпеки. Він підкреслив, що громадяни несуть відповідальність не лише за власну позицію, а й за вибір місцевої влади, яка впливає на кадрові рішення в освітніх закладах.

Нагадаємо, раніше йшлося про про монастир УПЦ МП у Києві, де діє нелегальна школа. Єінформація, що у цій школі Московського патріархату учні вивчають російську мову, яка в розкладі вказана як «слов’янська», співають радянські пісні та цитують напамʼять Єсеніна.