ЗС РФ думає, що російські вояки безсмертні, забезпечуючи їх бронепластинами завтовшки з лист паперу.

Українські захисники шокувалися якістю російського бронежилету. Бронепластина гнеться як жестянка.

Відео бійці ЗСУ виклали в Мережі.

"Міноборони РФ думає, що їхні солдати безсмертні, а отже, нормальні броніки їм не потрібні", - підписали відео його автори.

На кадрах видно, як українські захисники "випробовують" на міцність бронепластину з трофейного бронижилета росіян. Завтовшки вона як лист фетру і гнеться в різні боки. Те, що хтось може вижити у такому бронежилеті, це - навряд чи.

"Вони наскільки впевнені у собі, що їм не потрібна броня", - коментує один із бійців.

Нагадаємо, що у Генштабі повідомили, що на тимчасово окупованих територіях лікарні переповнені росіянами. Через низьку якість медичної допомоги та відмову командування російських окупаційних військ евакуйовувати важкопоранених на територію Росіїю, смертність перевищує 50% з тих, хто надійшов до медзакладу.

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