Лист з повісткою: в "Укрпошті" розповіли деталі отримання

В Україні активно розсилають повістки поштою. Ця процедура нічим не відрізняється від розсилання судових документів.

Про це розповів керівник "Укрпошти" Ігор Смілянський у коментарі "Суспільному".

З його слів, повістка військовозобов'язаним надходить як звичайний рекомендований лист, який одержувач отримує під підпис.

"Якщо зазначається, що людини немає (тобто не отримала листа особисто — Ред.), залишається повідомлення. Якщо за листом не приходять, то так само, як і з судовими документами — ми це залишаємо в системі та повертаємо лист (повістку — Ред.) відправнику (Міноборони — Ред.)", — розповів посадовець.

За словами Смілянського, ця процедура чітко регламентується і зазначена в законодавстві. Самі листи з повістками мають вигляд звичайного конверта.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів виділив 71 мільйон 820 тисяч гривень на друк 900 тисяч повісток до кінця 2024 року.

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