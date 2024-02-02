"Листи щастя" під час засідання сесій: як їх роздавали та що обурило депутатів

У суспільства виникає все більше і більше питання щодо законності дій представників ТЦК.

У ТЦК не зупиняються, військкоми вручають повістки депутатам просто під час засідання сесій.

Хто цього разу отримав “листи щастя”, як їх роздавали, що обурило депутатів та чи законно взагалі вручати запрошення від ТЦК на робочому місці - в ексклюзиві TSN.UA.

"Полювання за депутатами"

Військкоми ґрунтовно взялися за депутатів. Цього разу запрошення до ТЦК отримали народні обранці Сокільницької ОТГ, що на Львівщині. Це вже стало доброю традицією – вручати повістки під час роботи депутатів.

Цього разу обійшлось без чоловіків у формі, але з "листами щастя" від ТЦК для військовозобов’язаних. Ба більше, депутатів ввічливо запитали, чи є серед них охочі завітати до ТЦК.

Також було зазначено, що у ТЦК викликають виключно щодо уточнення облікових даних і нікого на фронт відразу відправляти не будуть.

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Однак виявилося, що деякі депутати вже були у ТЦК і не розуміють, чому мають з’явитися до військкомів ще раз та чому такі розпорядження надаються загалом на всіх депутатів ОТГ, а не поіменно.

Також було зазначено, що депутати можуть відмовитись від повістки. З відео видно, що можновладці неохоче йдуть за "листами щастя" від ТЦК. У підсумку було вручено лише кілька повісток. Інші присутні депутати у сесійні залі просто сиділи на своїх місцях і робили вигляд, що це їх не стосується.

Чи законні дії військкомів

У суспільства виникає все більше і більше питання щодо законності дій представників ТЦК. Наприклад, чи законно вручати повістки на вулиці чи робочому місці? Дарницький ТЦК Києва заявив, що повістку можуть вручити "де завгодно" - на вулиці, у спортзалі, кафе чи на блокпосту. Про це зазначив заступник голови Дарницького ТЦК Володимир Новосядлий.

"Ну а чому ні?! Законодавством не визначено конкретно місце вручення повістки. Заходи щодо оповіщення населення здійснюються і за домашніми адресами, за місцем роботи, та й де завгодно", - мовиться у повідоменні.

Заступник голови Дарницького ТЦК зазначає, що людину можуть зупинити не без причини, а тому, що вона може бути російським агентом. Новосядлий також підтвердив, що на блокпостах видають повістки, а військкоми перевіряють документи у людей. Каже, на це "і не лише" їх уповноважив комендант. А от силою затримувати людину співробітники ТЦК не можуть. Для цього є поліція.

Представники ТЦК можуть пропонувати особі або пройти, або проїхати, щоб уточнити тут і зараз облікові дані в ТЦК. Питання щодо затримання осіб належить до компетенції Національної поліції. Якщо особа відмовляється, явно ухиляється від призову, викликається поліція, або ж представники ТЦК спільно з поліцією працюють. Далі складають протоколи про те чи інше порушення, яке сталося. Затримати особу може національна поліція в рамках адміністративного затримання. Нам такі повноваження законодавство не надає.

Мобілізація в Україні - що відомо

Кабінет міністрів 30 січня передав до Верховної Ради оновлену версію законопроєкту про мобілізацію № 10449. Він значно відрізняється від скандального законопроєкту № 10378, який повернули його авторам.

У Рівненській області до 2 років іспитового терміну засудили чоловіка, який у приміщення ТЦК (територіального центру комплектування - ред.) відмовився від отримання бойової повістки та ухилився від мобілізації.

У Сумській області до 3 років позбавлення волі засудили "обмежено придатного" старшого лейтенанта, який ухилився від мобілізації. На суді він пояснив, що вчинив так через проблеми зі здоров'ям.

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