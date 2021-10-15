Листоноші і соцпрацівники: Ляшко анонсував розширення переліку професій для обов’язкової вакцинації

Листоноші і соцпрацівники: Ляшко анонсував розширення переліку професій для обов’язкової вакцинації

До переліку планують внести працівників держустанов, організацій, підприємств критично важливих сфер для економіки, а також соцпрацівників і листонош.

Міністерство охорони здоров’я ще двічі буде розширювати перелік професій для обов’язкової вакцинації від COVID-19.

Про це розповів очільник МОЗ Віктор Ляшко в інтерв’ю Радіо Свобода.

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Наразі до переліку обов’язкових планують внести професії працівників державних установ, організацій, підприємств критично важливих сфер для економіки, а також соціальних працівників і листонош.

"Наступна хвиля — будемо розглядати питання органів місцевого самоврядування, комунальні підприємства, комунальні установи", — сказав Ляшко.

Оновлений список має з’явитися десь за тиждень — 10 днів.

Нагадаємо, що перелік професій і працівників організацій, які мають обов’язково вакцинуватися від коронавірусу, можуть розширити.

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