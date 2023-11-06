Листопад продовжує дивувати аномальною погодою: прогноз на тиждень

Середньомісячна температура у листопаді буде близькою до кліматичної норми.

Цього тижня в Україні триватиме активне перенесення вологих повітряних мас із південного заходу. У зв'язку з цим в Україні переважатиме нестійка погода з частими дощами та аномально високими температурами.

Про це повідомив метеоролог Ігор Кібальчич.

Понеділок, 6 листопада

Очікується нестійка погода. Пройдуть невеликі, подекуди помірні дощі. У Криму та на південному сході країни місцями можливі грози. Вітер південний із переходом вдень на західний, 7 – 12 м/с. Температура повітря вночі +8…+13 °С, вдень +12…+17 °С. У південній половині вночі +10...+15 °С, вдень +14...+19 °С.

Вівторок, 7 листопада

Вдень у Карпатському регіоні невеликі короткочасні дощі, на решті території країни без опадів. У південних областях вночі та вранці місцями тумани. Вітер західної чверті, 5 - 10 м/с. Температура повітря вночі +5…+10 °С, вдень +12…+17 °С, на півдні Одещини до +20 °С.

Середа, 8 листопада

Вночі у західних та місцями північних областях, вдень на більшій частині країни пройдуть дощі, у центральних регіонах місцями значні. Вітер змінних напрямків, 3 – 8 м/с, у південній частині південної чверті, 7 – 12 м/с. Температура повітря вночі +4...+9 °С, вдень у північних та західних областях +7...+12 °С, на решті території України +13...+18 °С.

Четвер, 9 листопада

У північних, південних та східних областях утримається дощова погода. На решті території країни переважно без опадів. Вітер північно-західний, 5 - 10 м/с, у Приазов'ї окремі пориви, 15 - 17 м/с. Температура повітря вночі +4…+9 °С, у західних областях 0…+5 °С, вдень +7…+12 °С.

П'ятниця, 10 листопада

Під впливом виступу антициклону очікується мінлива хмарність, без опадів. Вночі та вранці у центральних та південних областях місцями тумани. Вітер змінних напрямків, 5 - 10 м/с. Температура повітря вночі 0…+5 °С, вдень +8…+13 °С.

Субота, 11 листопада

В Україні переважно без опадів. Лише вдень на крайньому заході очікуються дощі. Вітер південно-східний, 7 – 12 м/с, вдень у західних та південних регіонах окремі пориви, 15 – 20 м/с. Температура повітря вночі +3...+8 °С, вдень +8...+13 °С.

Неділя, 12 листопада

Вночі у західних областях, вранці та вдень у більшості областей окрім сходу пройдуть дощі, місцями значні, у Карпатах із мокрим снігом. Вітер південно-східний, 7 - 12 м/с, місцями пориви 15 - 20 м/с. Температура повітря вночі +3…+8 °С, вдень +8…+13 °С, у західній частині +4…+9 °С.

Чи будуть морози і сніг взимку – читайте у новині.

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