Листопад у розпалі: синоптики розповіли, якою буде погода впродовж тижня

Новий робочий тиждень розпочнеться з по-справжньому осінньої погоди. Сильного снігу та дощу сьогодні українці не побачать, однак зможуть поспостерігати за одним із найбільших зорепадів. А от далі у більшості областей України очікуються складні погодні умови.

Які температурні показники підготувала нам погода на найближчі дні – читайте в ексклюзиві TSN.UA.

Погода на понеділок

Новий тиждень і новий прогноз погоди! 18 листопада в Україні буде прохолодно. До прикладу, на Волині максимальна температура повітря досягне +9. Про це йдеться на сайті Синоптик юа. На чотири градуси менше буде на Закарпатті, там повітря прогріється до +5. Така ж температура буде і на Буковині. Там протягом усього дня погода буде похмурою, без опадів. Тим часом у Одесі вранці продовжить йти нічний дрібний дощ, але ближче до середини дня він повинен закінчитися. А от у столиці ситуація буде такою.

"Починаючи з самого ранку й до пізнього вечора, небо у Києві буде вкрите хмарами. Без опадів"

Складні погодні умови

А от далі тиждень буде зимовим. Синоптикиня Наталка Діденко попередила українців про складні погодні умови з четверга по суботу.

"Впродовж 21-23 листопада у більшості областей України очікуються складні погодні умови: сильні опади у вигляді дощу та мокрого снігу, налипання мокрого снігу, навіть хуртовини, сильний, до штормового, вітер, істотне похолодання. Цей прогноз - попередній, потребує уточнення, але все ж візьміть це до уваги. 21-23 листопада!"

Найбільший зорепад

Повертаючись до більш комфортного та приємного понеділка, зазначимо, що сьогодні можна буде насолодитись не лише погодою, а й незвичайним явищем. Сьогодні досягне свого піка метеорний дощ Леоніди. Цей зорепад є одним з найактивніших і дарує захопливе видовище в осінньому небі, інформує Київ24 з посиланням на EarthSky. Метеоритний потік утворюється завдяки залишкам комети Темпеля-Туттля. Його радіант — точка на небі, з якої здається, що вилітають метеори — перебуває в сузір’ї Лева, звідки і походить його назва.

Леоніди зазвичай проявляють середню активність із близько 15 метеорів на годину. Але кожні 33 роки, коли комета Темпеля-Туттля проходить близько від Землі, потік стає значно потужнішим і може перетворитися на справжню “метеорну бурю” з тисячами метеорів на годину. Остання така буря сталася 2001 року.

Леоніди мають метеори, швидкість яких може сягати 71 кілометра на секунду. Це робить їх одними з найшвидших серед метеорних потоків.

Аномальне тепло в Україні

До слова, спостерігати за незвичайними природними явищами українці могли і минулого місяця. Ми всі добре пам’ятаємо, яким спекотним видалось літо цього року. За відчуттями воно почалося ще в середині травня і тривало практично до першої декади жовтня. Яка причина такої аномальної погоди цього року, в інтерв'ю 24 Каналу пояснила метеорологиня Віра Балабух.

Експертка додала, також аномаліям сприяло й загальне підвищення температури повітря на нашій планеті, зумовлене посиленням парникового ефекту.

До речі, метеорологиня зауважила, аналіз наявних тенденцій і кліматичних прогнозів показує, що тривалість літа в Україні зростатиме.

Загадкова аномалія

Аномально тепле літо і теплий початок осені стали причинами однієї загадкової аномалії. У Києві в жовтні масово зацвів бузок, який росте у дворах столичних будинків. Еколог Олександр Соколенко у коментарі для ТСН.ua розповів, що на це вплинула і тривала посуха.

Він наголосив, що дерева квітнуть через аномальні погодні умови, які є наслідком кліматичних змін. Просто наслідки цих змін щорік стають все виразнішими.

Соколенко додав, що для рослин таке цвітіння, спричинене наслідками кліматичних змін, дуже шкідливе. Щобільше, наслідки кліматичних змін посилюються ще й завдяки несприятливим антропогенним умовам міста.

Примітно, що за прогнозом Укргідрометцентру, середня температура у жовтні була на 1-1,5 градуса вище норми.

Яка температура буде взимку?

Цієї зими середня температура повітря взимку триматиметься на рівні 1-2 градуси вище норми, буде коливатися в межах від +5 до -5 градусів. Загалом, як наголошує метеорологиня Віра Балабух, підвищення зимових температур є тенденцією останніх десятиліть. Вже стає нормальним, що температурні показники січня наближаються до типових температурних показників листопада.

Водночас, зауважила вона, метеорологи в усьому світі говорять про ризик для цієї зими через маловивчене явище - різке стратосферне потепління. Так, від цього та низки інших факторів залежатиме те, чи прориватиметься до України арктичне повітря.

Про те, що зима в Україні не буде занадто суворою, розповідала і речниця Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха. Експертка зазначила, що про точний прогноз говорити поки що зарано. Водночас можна зробити припущення, зважаючи на тенденції останніх років. Птуха нагадала, що впродовж поточного осіннього періоду (попри холодний період на початку жовтня у західних областях), спостерігається тенденція вищих за кліматичну норму температур.

Птуха зауважила, що синоптики не виключають також можливостей: затоку в Україну холоду та арктичного повітря.

Чи не найважливішим правилом для збереження тепла є правильно підібраний одяг. Важливо дотримуватися принципу багатошаровості, тобто одягати одразу кілька речей одну поверх одної. Вони можуть бути набагато тоншими за теплий светр, але прошарки повітря допоможуть зберегти температуру довше. Звичайно, єдиного та універсального правила немає, однак є кілька дієвих порад, які точно допоможуть зігрітися.

Читайте також: