Листувався з російською стороною і возив гроші: у Дніпрі затримали мешканця Донецької області

Листувався з російською стороною і возив гроші: у Дніпрі затримали мешканця Донецької області

В авто знайшли близько двох мільйонів гривень.

У Дніпрі правоохоронці затримали мешканця Донецької області, який активно листувався з російською стороною. У його автомобілі також виявили близько двох мільйонів гривень.

Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції області.

Як стало відомо, подія сталася на вулиці Софії Ковалевській. Там місцеві мешканці помітили біля дитячого садка підозрілий автомобіль, всередині якого знаходився невідомий підозрілий чоловік. Містяни викликали на місце поліцію.

Згодом з’ясувалося, що всередині авто сидів 47-річний громадянин Донецької області. Правоохоронці знайшли у нього два мобільні телефони з листуваннями — чоловік активно спілкувався з особами з РФ. В авто також знайшли близько двох мільйонів гривень.

“Під час спілкування чоловік плутався у поясненнях і помітно нервував. Його доставили до відділку поліції, де продовжать перевірку вказаного громадянина”, — підкреслили у пресслужбі патрульної поліції області.

Читайте також: