Літак – це не проблема, шкода пілота: експерт пояснив, що насправді втратила Україна від падіння F-16

Експерт Костянтин Криволап зазначив, що заліза нині купа, його замінюють на літаки F-35, тож винищувач нині не є проблемою.

Не проблема замінити літаки F-16. Однак, на жаль, загинув один з кращих пілотів Олексій Месь.

Про це розповів експерт з питань авіації Костянтин Криволап в ефірі КИЇВ24.

"Десь 4600 літаків F-16 вироблено. Випадків з авіатрощами та збиттями було близько 600, а літає десь 2300 літаків. Про це заявив директор компанії Lockheed, коли святкували 50 річчя першого польоту F-16. Тобто залізо це не проблема", – зазначив він.

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Експерт розповів, що заліза нині купа, його замінюють на літаки F-35. Тож винищувач нині не є проблемою.

"За чим я жалкую та висловлюю свої співчуття, це загибель Олексія Меся. Це був один з найкращих пілотів. Це трагедія, а літак це тільки залізо", – підсумував Костянтин Криволап.

Нагадаємо, 30-річний Олексій Месь на псевдо Moonfish став одним із перших українських льотчиків, хто опанував F-16. Загинув, захищаючи небо від російських ракет та дронів під час масованої атаки 26 серпня.

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