Літак "Мрія" з'явиться у новій версії гри Microsoft Flight Simulator: збиратиме гроші на відновлення (відео)

Користувачі гри зможуть відчути себе пілотами української "Мрії", яку знищили росіяни.
Державне підприємство "Антонов" та корпорація Microsoft уклали ліцензійний договір на право використання марки Ан-225 "Мрія" в новій версії гри Microsoft Flight Simulator.
Про це повідомили в пресслужбі компанії.
Кожен користувач гри зможе відчути себе пілотом унікального літака "Антонов", йдеться у повідомленні. У грі найбільший у світі транспортний літак відроджений у вигляді, максимально наближеному до оригіналу.
"Ми хотіли запустити цю версію саме на річницю руйнування літака, до 27 лютого. Наше бажання - зробити все можливе для відновлення Ан-225. Ми плануємо перераховувати кошти ДП "АНТОНОВ", яке буде відбудовувати цей потужний літак", - сказав голова програми Microsoft Flight Simulator Йорг Ньюман.
Командир екіпажу Ан-225, шеф-пілот Дмитро Антонов вже протестував нову гру та відзначив високий професіоналізм команди, яка працювала над розробкою цього продукту. Він записав привітальну промову до користувачів продукту.
Знищення АН-225 "Мрія" у Гостомелі
Найбільший у світі транспортний літак "Мрія" російська армія знищила у лютому 2022 року, коли бомбардувала аеропорт в Гостомелі Київської області. В "Укроборонпромі" тоді повідомили, що Україна докладе усіх зусиль, щоб за будівництво нового літака заплатила держава-агресорка.
Наразі ДП "АНТОНОВ" виконує комплекс розрахунково-дослідних робіт з метою розробки програми відбудови Ан-225, яка буде виконуватися після закінчення війни.
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