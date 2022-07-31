Літак одразу опинятиметься в авіапросторі ЄС: в одному з міст України можуть відкрити аеропорт

В Україні "за місяць-другий" можуть відновити пасажирські авіарейси з аеропорту "Ужгород".

На сесії Закарпатської обласної ради місцеві депутати виділили 26 млн грн на аеропорт "Ужгород".

Про це написав у Facebook голова Закарпатської облради Володимир Чубірко.

"Суттєво підняли фінансування Ужгородського аеропорту. Статутний фонд збільшено на 26 млн. грн., щоб провести необхідні процедури, отримати дозволи, побудувати необхідні будівлі і нарешті починати заробляти, а не рахувати збитки. Це важливий аеропорт для України", – зазначив Чубірко.

За його словами, колишній мінус летовища – злітно-посадкова смуга, яка починається закордоном, – стала плюсом.

У коментарі виданню "Крила" Чубірко сказав, що аеропорт "Ужгород" – це наразі єдиний в Україні аеропорт, який може функціонувати для пасажирських перевезень.

"26 мільйонів виділяються для того, щоб у нас з’явився великий, унікальний і можливо найголовніший у державі аеропорт – повідомив голова Закарпатської облради. – Насправді це єдиний в Україні аеропорт, який може функціонувати для пасажирських перевезень, тому що злітно-посадкова смуга починається зі Словаччини і закінчується Словаччиною".

Він пояснив, що борт, який злітає, одразу потрапляє у небо Європейського Союзу, а не в небо України, яке сьогодні закрито у зв’язку з війною.

"Тому я впевнений, що за місяць-другий у нас полетять борти наших українських авіакомпаній, ті, які базуються сьогодні в Європі, в напрямку Відня, в напрямку, якщо потрібно, Праги, Мюнхена", – переконаний голова облради.

Нагадаємо, що у Києві "бізнесмен" допоміг 20 призовникам втекти з країни.

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