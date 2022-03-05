Літак окупантів скинув бомби на військове містечко у Харкові: є загиблі

Літак окупантів скинув бомби на військове містечко у Харкові: є загиблі

Бійці бригади розчищають завали.

У Харкові ворожі літаки скинули бомби на військове містечко. В результаті загинули четверо військових НГУ.

Про це повідомляє Східне оперативно-територіальне об'єднання Національної гвардії України.

Ворожий літак скинув важкі авіаційні бомби на військове містечко 5-ї Слобожанської бригади вночі 5 березня 2022 року.

Загинуло четверо військовослужбовців. Є поранені.

Бійці бригади розчищають завали.

"Попри втрати та серйозне пошкодження інфраструктури гвардійці стійко боронять Харків разом зі Збройними силами, Територіальною обороною, Національною поліцією та СБУ. Ми будемо битися до Перемоги!". - зазначили в об'єднанні НГУ.

Втрати росіян, які воюють проти України:

В Міноборони оприлюднили загальні бойові втрати противника з 24.02 по 04.03.

Вони орієнтовно склали:

особового складу - 9166 осіб (вбиті і поранені),

танків ‒ 251 од,

бойових броньованих машин ‒ 939 од,

артилерійських систем –105 од,

РСЗВ - 50 од,

засоби ППО - 18 од,

літаків – 33 од (уточнюється),

гелікоптерів – 37 од,

автомобільної техніки - 404 од,

легкі швидкісні катери - 2 од,

цистерн з ППМ - 60,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3,

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню: