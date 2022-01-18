Літаки-розвідники НАТО здійснили моніторинг на сході України

Американський Boeing E-8C покружляв неподалік лінії розмежування з окупованим Донбасом.

У вівторок, 18 січня, у небі України поблизу окупованого Донбасу відновили польоти американські літаки-розвідники, які дислокуються на авіабазі НАТО у Польщі.

Про це свідчить інформація сайту авіамоніторингу Flightradar.

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Розвідувальний літак НАТО зі складу ВПС США Boeing E-8C злетів території Польщі, увійшов у повітряний простір України і станом на 17:00 здійснював обліт у східній частині країни. Розвідник кружляв поряд із лінією розмежування на Донбасі та територіями, окупованими проросійськими бойовиками “ЛНР” та “ДНР”.

Це повітряне судно здатне відстежувати наземні цілі.

flightradar24

Цього ж дня в небі над Україною здійснював польоти ще один американський літак-розвідник Boeing RC-135W Rivet Joint, який пройшов тим самим маршрутом.

Раніше американські розвідувальні літаки неодноразово здійснювали моніторинг під час польотів у південно-східній частині України та в Чорноморському регіоні.

Нагадаємо, у четвер, 30 грудня, три стратегічні розвідники НАТО працювали над акваторією Чорного моря та неподалік східних областей України.

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