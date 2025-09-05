- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 373
- Час на прочитання
- 1 хв
Літак, що летів до Словаччини, здійснив аварійне приземлення на Львівщині
Під час приземлення літальний апарат не зазнав ушкоджень і не загорівся.
У Дрогобицькому районі Львівської області здійснив екстрене приземлення легкомоторний літак Су-31.
Відео приземлення в полі біля населеного пункту опублікували місцеві Telegram-канали.
Очевидці побачили літак, який заходив на посадку поблизу села Волоща.
Під час приземлення літальний апарат не зазнав ушкоджень і не загорівся. Пілот внаслідок інциденту не постраждав.
Місцеві пабліки з посиланням на рятувальників ДСНС повідомили, що керував літаком 31-річний австралієць. Він вилетів зі Львова і прямував до Словаччини.
Причиною вимушеного приземлення стала несправність двигуна. Спеціалісти з’ясовують причини її виникнення.
Внаслідок НП ніхто не постраждав.
Відомо, що одномісні спортивно-пілотажні літаки Су-31 широко використовуються для спортивних і навчальних польотів. Цей апарат є удосконаленою моделлю літака Су-26.
Нагадаємо, нещодавно на Закарпатті з рейок зійшли три вагони пасажирського поїзда, що прямував із Запоріжжя до Солотвина.