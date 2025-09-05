ТСН у соціальних мережах

373
1 хв

Літак, що летів до Словаччини, здійснив аварійне приземлення на Львівщині

Під час приземлення літальний апарат не зазнав ушкоджень і не загорівся.

Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Літак Су-31

Літак Су-31 / © Суспільне

У Дрогобицькому районі Львівської області здійснив екстрене приземлення легкомоторний літак Су-31.

Відео приземлення в полі біля населеного пункту опублікували місцеві Telegram-канали.

Очевидці побачили літак, який заходив на посадку поблизу села Волоща.

Під час приземлення літальний апарат не зазнав ушкоджень і не загорівся. Пілот внаслідок інциденту не постраждав.

Місцеві пабліки з посиланням на рятувальників ДСНС повідомили, що керував літаком 31-річний австралієць. Він вилетів зі Львова і прямував до Словаччини.

Причиною вимушеного приземлення стала несправність двигуна. Спеціалісти з’ясовують причини її виникнення.

Внаслідок НП ніхто не постраждав.

Відомо, що одномісні спортивно-пілотажні літаки Су-31 широко використовуються для спортивних і навчальних польотів. Цей апарат є удосконаленою моделлю літака Су-26.

Нагадаємо, нещодавно на Закарпатті з рейок зійшли три вагони пасажирського поїзда, що прямував із Запоріжжя до Солотвина.

