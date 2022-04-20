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Літак та вертоліт: українські військові знищили дев'ять повітряних цілей російських окупантів 

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Літак та вертоліт: українські військові знищили дев'ять повітряних цілей російських окупантів 

19 квітня протиповітряною обороною уражено дев'ять повітряних цілей окупантів.

Авіація Повітряних Сил Збройних Сил України здійснює охорону повітряного простору.

Про це пише командування Повітряних Сил Збройних Сил України у повідомленні у Facebook.

Дедалі більше ворожих повітряних цілей нищать підрозділи протиповітряної оборони усіх Сил оборони держави, використовуючи при цьому усі наявні вогневі засоби – зенітні ракети, переносні зенітні ракетні комплекси, в тому числі іноземного виробництва, зенітні установки та інші засоби ураження.

Так, 19 квітня, на Сході та Півдні України протиповітряною обороною Повітряних Сил, Сухопутних військ, Десантно-штурмових військ уражено 9 повітряних цілей російських окупантів: 

  • 1 літак (імовірно винищувач-бомбардувальник Су-34);
  •  1 вертоліт (Ка-52);
  • 5 БпЛА (ОТР);
  • 1 крилату ракету.

"Авіація Повітряних Сил Збройних Сил України продовжує виконувати спеціальні завдання, здійснює охорону повітряного простору та наносить вогневі ураження по позиціях російських окупаційних військ", - йдеться у повідомленні. 

Раніше президент України Володимир Зеленський розповів, що окупанти "зігнали проти України майже всіх і майже все, що здатне воювати".

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