Дрони переслідували літак Зеленського двічі / © Associated Press

Реклама

Росія протягом останніх тижнів двічі намагалася атакувати літак президента України Володимира Зеленського, коли він перебував на борту.

Про це глава держави заявив в ексклюзивному інтерв’ю CBS News.

Реклама

За словами Зеленського, обидва інциденти сталися під час польотів через Молдову.

Реклама

«У Молдові був мій президентський літак, і саме тому вони атакували Молдову. Коли ми поверталися додому, знову через Кишинів, вони зробили те саме», — сказав президент.

Що відомо про два інциденти

Один із випадків стався 9 вересня, коли Зеленський вирушав до Осло на зустріч із прем’єр-міністром Норвегії. Прем’єр Норвегії Йонас Гар Стьоре тоді заявив, що безпілотник «майже влучив» у літак українського президента в повітряному просторі Молдови.

Водночас про другий інцидент раніше публічно не повідомляли. Зеленський розповів CBS News, що через кілька днів, коли повертався в Україну через Кишинів, один або два дрони також увійшли в повітряний простір Молдови.

Українські посадовці після цього повідомляли, що всі члени президентської делегації залишилися неушкодженими. На той момент не було зрозуміло, чи був інцидент навмисним.

Реклама

Зеленський заявив, що вважає ці випадки частиною російської стратегії залякування його та інших іноземних лідерів.

Атака на потяг із іноземною делегацією

Президент також розповів CBS News про інший інцидент, який стався 13 вересня. Російський безпілотник влучив у пасажирський потяг, яким їхали іноземні представники, що прямували з візитом до України.

Серед пасажирів були високопоставлені європейські чиновники та колишній директор ЦРУ Девід Петреус. Через атаку делегації довелося евакуюватися неподалік польського кордону.

Зеленський припустив, що російська сторона могла знати про присутність американців та європейців у потязі.

Реклама

«Можливо, вони не знали, що там були американці, а можливо, навпаки, знали, тому що я їм не довіряю. Я думаю, що вони знали. Саме тому європейці, американці, велика делегація були в цьому потязі, і вони атакували», — сказав він.

В CBS News зазначили, що останніми місяцями невідомі безпілотники, пов’язаних із Росією, дедалі частіше заходять у повітряний простір європейських країн.

15 вересня винищувачі НАТО вперше збили безпілотник у повітряному просторі Литви, повідомило Associated Press із посиланням на литовських військових.

Новини партнерів