Літак Зеленського «ледь не збив дрон»: усе, що відомо про небезпечний інцидент у Молдові

Володимир Зеленський. / © Associated Press

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Увечері 9 вересня прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре заявив, що напередодні у літак президента України Володимира Зеленського і першої леді Олени Зеленської «ледь не поцілив дрон», коли він вилітав з Молдови до Осло.

Що відомо про ситуацію, читайте у матеріалі ТСН.ua.

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«Його літак ледь не був уражений дроном, коли він мав злітати з Молдови. Це та реальність, у якій він перебуває», — розповів норвезький прем’єр, пише NRK, але деталей не уточнив.

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Пізніше в офісі прем’єра Норвегії пояснили, що у повітряному просторі Молдови була дронова загроза, через яку рейс Зеленського до Осло затримали.

«Невідомо, наскільки близько дрони перебували до його літака», — заявив держсекретар.

Дані сервісу AirNavRadar показують, що о 17:15 безпілотник локаційно втратили, а о 17:30 літак Зеленського вилетів.

На мапі показано маршрут, яким український урядовий літак летів з Молдови до Осло у вівторок увечері. Фото: nrk.

Що кажуть в Офісі Зеленського

Джерела «Суспільного» в Офісі президента повідомили, що літак Зеленського не перебував у повітрі одночасно з дроном. Українська сторона чекала, доки БпЛА зникне з радарів

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За словами співрозмовника видання, два російський безпілотник зафіксували у повітряному просторі Молдови в той час, коли літак Зеленського мав вилетіти до Осло. Україна стежила за рухом дронів і очікувала, поки він зникне з радарів. Зазначається, що на момент перебування БпЛА в небі літак президента ще не злетів.

Джерело також розповіло, що українська сторона пропонувала залучити винищувачі F-16 для знищення безпілотника, однак до цього не дійшло.

Атака БпЛА — заява Молдови

В уряді Молдови підтвердили, що виліт президента України затримали через російські дрони. У Кишиневі пояснили, що в цей час повітряний простір країни довелося закрити через загрозу БпЛА. Після того, як небезпека минула, літак Зеленського зміг вилетіти до Осло, але із затримання.

«Літак президента отримав дозвіл на зліт у вівторок після того як було встановлено, що російський безпілотник впав на територію Молдови», повідомив речник молдовського уряду у коментарі Reuters.

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Посол Молдови у США Владислав Кульмінський висловив думку, що інцидент з російським БпЛА, ймовірно, «не був випадковістю». Втім, наголосив він, «занадто рано робити висновки».

«Найімовірніше, це не випадковість, оскільки ми не віримо, що реактивний безпілотник просто так залетів на територію Молдови з метою ведення розвідки саме тоді, коли літак президента України перебував на землі в аеропорту», — наголосив Кульмінський, пише CNN.

Навіщо Кремлю такі вторгнення

8 вересня дрон майже годину літав над Молдовою та Румунією. За повідомленнями оборонних відомств обох країн, дрон Shahed увійшов до Молдови з боку України, залетів до Румунії, а потім повернувся до Молдови, де розбився поблизу Михайлени Векі.

Аналітики ISW наголошують, що Москва може отримувати вигоду від таких інцидентів. Адже подібні випадки змушують країни НАТО більше уваги приділяти власній безпеці та обороні. Водночас вони можуть підривати впевненість у дієвості гарантій колективної безпеки, передбачених статтею 5, і потенційно стримувати окремі держави Альянсу від подальшої підтримки України.

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