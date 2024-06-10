Літаки, пілоти та бази: Умєров обговорив F-16 з міністеркою оборони Нідерландів — що відомо

Сторони детально обговорили можливі шляхи участі Нідерландів у закупівлях зброї для наших військових потреб та розглянули варіанти співпраці у сфері оборонного виробництва в Україні.

Винищувачі F-16, військове співробітництво, залучення підтримки в розвиток українських оборонних підприємств – такими були теми переговорів з міністеркою оборони Нідерландів Кайсою Оллонгрен під час її візиту в Україну 10 червня.

Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров.

"Українські виробники озброєння мають багато спроможностей — закликав фінансувати виробництво зброї саме в Україні", — повідомив міністр.

Особливу увагу, за його словами, сторони приділили ініціативі F-16.

"Коаліція F-16 є однією з найефективніших, і ми вдячні Нідерландам за співлідерство у ній. Робимо все можливе, аби літаки, пілоти та бази були готові до бою якнайшвидше. Поінформували нідерландську делегацію про поточну ситуацію на фронті та військові потреби України. Нідерланди є одним із лідерів чеської ініціативи із закупівлі для української армії снарядів калібру 155 мм", — розповів Умєров.

Нагадаємо, раніше очільник Міноборони повідомив, що Україна отримає перші поставки західних винищувачів F-16 "дуже скоро". За словами Умєрова, Україна потребує стільки літаків, скільки "ми можемо отримати".

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