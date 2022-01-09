Літаки-розвідники і винищувачі: Росія провела навчання в анексованому Криму

Літаки-розвідники і винищувачі: Росія провела навчання в анексованому Криму

Зокрема, військові тренувалися відбивати атаки літальних апаратів.

Російська Федерація провела військові навчання на території анексованого Криму.

Про це повідомили у Міноборони країни-агресора.

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Російські військові тренувалися відбивати атаки літальних апаратів, а також "виявлення та супровід літальних апаратів, закрема, на надмалих висотах.

"Для проведення перевірки та готовності чергових сил протиповітряної оборони Кримського півострова з екіпажами морської авіації та ППО Чорноморського флоту, а також з дивізіонами зенітних ракетних систем С-400, розрахунками ракетно-гарматних комплексів Панцир-С проведено тренування за зонами відповідальності", - йдеться у повідомленні.

До навчань залучили зенітні ракетні літаки-розвідники Су-24МР, багатоцільові винищувачі Су-27 та Су-30СМ, а також бойові розрахунки дивізіону комплексів С-400 Тріумф та Панцир-С.

Нагадаємо, американські ЗМІ опублікували карту, на якій показала розташування військ держави агресора – Росії вздовж кордону з Україною. Карту складено на основі даних від українських та західних чиновників, а також незалежних військових аналітиків та супутникових знімків.

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