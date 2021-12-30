Літаки-розвідники НАТО здійснили польоти біля окупованих Криму та Донбасу

Моніторингову місію виконували три повітряні судна.

У четвер, 30 грудня, три стратегічні розвідники НАТО працювали над акваторією Чорного моря та неподалік східних областей України.

Про це повідомляє “Думская” з посиланням на дані сервісу Flightradar24.

Як свідчить моніторинг, о 6 ранку з авіабази Хайна, що на острові Кіпр, злетів американський розвідник Boeing RC-135W Rivet Joint. Через дві години він з’явився у небі над акваторією Чорного моря, поблизу окупованого Криму.

Думская

Згодом на зміну йому прийшов британський розвідник Boeing RC-135E, який продовжував розвідувальний політ після настання темряви.

Третій розвідник з’явився поблизу тимчасово окупованих територій Донбасу. Упродовж кількох годин американський літак Boeing E-8C “висить” у трикутнику Харків – Дніпро – Донецьк.

Нагадаємо, раніше два літаки-розвідники ВПС США пролетіли над Україною неподалік від території, контрольованої підтримуваними Росією бойовиками. Вони стежили за маневрами збройних сил РФ.

Раніше у Росії заговорили про "захист своїх громадян за кордоном" із застосуванням армії. Віцеспікер Ради Федерації РФ Костянтин Косачов сказав, що однією з підстав, за якими ЗС РФ можуть оперативно використовуватися за кордоном, є захист громадян Росії за межами її території у разі збройного нападу на них.

Слід зазначити, секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що Росія завезла до тимчасово окупованого Криму понад 600 тисяч своїх громадян, щоб створити плацдарм для впливу в регіоні.

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