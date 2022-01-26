Літаки США посилили розвідку над Чорним морем та Україною

Літаки США посилили розвідку над Чорним морем та Україною

Патрулювання здійснюють одразу чотири американські розвідники.

У середу, 26 січня, у небі над акваторією Чорного моря та територією материкової України було зафіксовано одразу чотири американські літаки розвідники. Раніше розвідку здійснювали щонайбільше два повітряних судна.

Про це свідчать дані сайту Flightradar24.

Розвідку над Україною, зокрема, вздовж узбережжя Криму здійснюють Boeing RC-135W Rivet Joint, Boeing RC-135V Rivet Joint, Bombardier Challenger 650 та безпілотник Northrop Grumman RQ-4A Global Hawk. Зазвичай таку місію виконує щонайбільше два повітряних судна.

flightradar24

Нагадаємо, 18 січня у небі України поблизу окупованого Донбасу відновили польоти американські літаки-розвідники, які дислокуються на авіабазі НАТО у Польщі.

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