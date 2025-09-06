ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
189
Час на прочитання
2 хв

Літаки України у небі над Кримом: Братчук заінтригував майбутніми подіями на півострові

Українські бійці продовжують завдавати ударів по російських військових обʼєктах в Криму. Мета — виснаження російської ППО.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Крим, Кримський міст

Крим, Кримський міст / © Associated Press

Сьогодні триває активізація атак на обʼєкти РФ в окупованому Криму. Незабаром у небі над півостровом можуть зʼявитись українські літаки, які будуть завдавати ударів по наземних цілях.

Про це в ефірі «Еспресо» розповів речник Української добровольчої армії Сергій Братчук.

«Крим не зник з порядку денного»

За словами Братчука, активізація фактично є й частиною відповіді на так званий літній наступ росіян.

«Дійсно, ми говоримо про те, що сьогодні Сили оборони України продовжують дуже активну роботу в Криму. Це наземні, повітряні й морські операції. Відбувається знищення обʼєктів протиповітряної оборони РФ, знищення морських обʼєктів та ураження наземних обʼєктів, зокрема, залізничних. Адже, російська залізниця сьогодні залишається ключовим логістичною артерією для армії окупантів», — розповів Братчук.

Братчук акцентував, що Сили оборони України активно працюють по російських військових обʼєктах в Криму. Ця активність також має на меті виснажити протиповітряну оборону противника.

«Цей етап триває вже досить довго. Такими діями наші підрозділи ЗСУ прокладають маршрути для наших інших засобів вогневого ураження. Я не буду зараз говорити за ракети „Фламінго“ та „Нептун“, але шлях прокладається. Тому, я гадаю, що незабаром, звісно не завтра і післязавтра, але з часом, у небі над Кримом можуть зʼявитись українські літаки, які будуть завдавати ударів по наземних цілях», — завершив він.

Раніше йшлося про те, чи здатна ракета «Фламінго» знищити Кримський міст.

Так, заступник гендиректора компанії з виробництва засобів радіоелектронної боротьби, авіаційний експерт Анатолій Храпчинський вважає, що «Фламінго» цілком під силу зруйнувати горезвісний незаконно збудований РФ міст у Криму. Водночас для такого завдання Україна має й інші «цікаві рішення». Головне призначення ракети полягає в ураженні наземних і підземних цілей на великій дальності від місця запуску. А це дозволяє виконувати конкретні стратегічні завдання.

Дата публікації
Кількість переглядів
189
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie