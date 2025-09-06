Літаки України у небі над Кримом: Братчук заінтригував майбутніми подіями на півострові

Крим, Кримський міст / © Associated Press

Сьогодні триває активізація атак на обʼєкти РФ в окупованому Криму. Незабаром у небі над півостровом можуть зʼявитись українські літаки, які будуть завдавати ударів по наземних цілях.

Про це в ефірі «Еспресо» розповів речник Української добровольчої армії Сергій Братчук.

«Крим не зник з порядку денного»

За словами Братчука, активізація фактично є й частиною відповіді на так званий літній наступ росіян.

«Дійсно, ми говоримо про те, що сьогодні Сили оборони України продовжують дуже активну роботу в Криму. Це наземні, повітряні й морські операції. Відбувається знищення обʼєктів протиповітряної оборони РФ, знищення морських обʼєктів та ураження наземних обʼєктів, зокрема, залізничних. Адже, російська залізниця сьогодні залишається ключовим логістичною артерією для армії окупантів», — розповів Братчук.

Братчук акцентував, що Сили оборони України активно працюють по російських військових обʼєктах в Криму. Ця активність також має на меті виснажити протиповітряну оборону противника.

«Цей етап триває вже досить довго. Такими діями наші підрозділи ЗСУ прокладають маршрути для наших інших засобів вогневого ураження. Я не буду зараз говорити за ракети „Фламінго“ та „Нептун“, але шлях прокладається. Тому, я гадаю, що незабаром, звісно не завтра і післязавтра, але з часом, у небі над Кримом можуть зʼявитись українські літаки, які будуть завдавати ударів по наземних цілях», — завершив він.

Раніше йшлося про те, чи здатна ракета «Фламінго» знищити Кримський міст.

Так, заступник гендиректора компанії з виробництва засобів радіоелектронної боротьби, авіаційний експерт Анатолій Храпчинський вважає, що «Фламінго» цілком під силу зруйнувати горезвісний незаконно збудований РФ міст у Криму. Водночас для такого завдання Україна має й інші «цікаві рішення». Головне призначення ракети полягає в ураженні наземних і підземних цілей на великій дальності від місця запуску. А це дозволяє виконувати конкретні стратегічні завдання.