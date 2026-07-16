Літаки знову злетять? Україна затвердила план відновлення роботи аеропортів

В Україні підготували план відновлення роботи аеропортів

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Міністерство розвитку громад та територій України затвердило Стратегію розвитку авіаційної галузі. Ухвалений документ визначає покроковий план відновлення роботи українських аеропортів після відкриття повітряного простору та має комплекс безпеки польотів.

Про це під час заходу ASAP.Talks повідомив заступник міністра розвитку громад Сергій Деркач.

В Україні підготували план відновлення роботи аеропортів

«Відпрацьовували план, як запускаємо аеропорти, забезпечуємо безпеку, створюємо українську авіакомпанію», — зазначив Деркач.

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У профільному міністерстві додали, що вже зараз ведуть активну співпрацю з бізнесом. Головна мета цієї роботи — підготувати країну до оперативного відновлення як пасажирських, так і вантажних авіаперевезень одразу після того, як це дозволить безпекова ситуація.

Окрім авіаційного напрямку, в Мінрозвитку окреслили пріоритети в розвитку залізничної інфраструктури. Наразі триває активне будівництво євроколії на дільницях Ужгород — Чоп та Львів — кордон з Польщею.

Після реалізації цього проєкту європейські поїзди зможуть заїжджати до України, а українські перевізники зможуть працювати з ринками ЄС.

Подоляк про «аеропортове перемир’я»

Нагадаємо, ідея укласти з Росією «аеропортове перемир’я» щодо припинення атак на цивільні летовища є перспективним кроком для залучення Європи до мирного процесу та створення додаткового переговорного треку.

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Про це заявив радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк, підтримавши відповідну ініціативу міністра закордонних справ Андрія Сибіги.

За словами Подоляка, задум базується на дзеркальному підході Володимира Зеленського: якщо РФ не атакує українські аеропорти, Україна не завдає ударів по її ключових летовищах, інакше в агресора не залишиться безпечної авіаційної інфраструктури. Таку пропозицію можна вигідно презентувати і для РФ, адже вона дозволить уникнути проблем із російськими об’єктами.

Водночас посадовець наголосив на технічному нюансі: реалізація перемир’я вимагає повної відсутності російських ракет і дронів у повітрі, оскільки без цього жодна авіакомпанія чи страхова фірма не ризикне здійснювати перельоти.

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