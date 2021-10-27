Літав, як шалений, і отримував протоколи: жителі Харкова раніше скаржилися в поліцію на водія Infiniti

Літав, як шалений, і отримував протоколи: жителі Харкова раніше скаржилися в поліцію на водія Infiniti

У Соцмережі опублікували протоколи, які складали на підлітка за перевищення швидкості.

У Харкові на 16-річного водія Infiniti , який влаштував криваву ДТП на проспекті Гагаріна, раніше за перевищення швидкості скаржилися місцеві водії і викликали патрульних. Останні складали протоколи, але підліток як "літав" раніше, так і продовжував і далі їздити містом на шаленій швидкості.

Про це повідомляють у телеграм-каналі "ХС Харків".

"Як з'ясувалося у вчорашнього антигероя є ще кілька відео. Нещодавно, 17 вересня, активістами був помічений Dodge, який неадекватно їде дорогами Харкова. Було викликано копів, складено 2 протоколи. Ось що породжує безкарність", - йдеться в повідомленні.

Після ДТП 16-річного підлітка затримала поліція.

"Встановлено, що автомобіль марки Infiniti виїхав на червоне світло і вчинив зіткнення з автомобілем марки Chevrolet Aveo червоного кольору, а також з іншим автомобілем, що стояв, марки Skoda. Водій автомобілю марки Chevrolet загинув на місці. Водій і пасажири автомобіля Infiniti доправлені до місцевої лікарні",- зазначили у поліції.

Відповідно до санкції статті йому загрожує до восьми років тюремного ув’язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого. Слідчі дії тривають.

Нагадаємо, що у Харкові ввечері 26 жовтня сталася серйозна ДТП. За попередньою інформацією, водій Infiniti мчав із шаленою швидкістю вулицею Гагаріна на червоне світло. На перехресті він зіткнувся Chevrolet Aveo, який почав рух після зупинки на світлофорі. Після удару автівки ще пролетіли десяток метрів, збивши на своєму шляху дорожні та рекламні знаки.

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