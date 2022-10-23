Літав, як "шумахер" і обганяв автівки перед "зеброю": українець в Польщі встановив рекорд з порушень на дорозі

В Польщі водій з України заробив за одну поїздку рекордну кількість балів.

Водій з України в Польщі за раз отримав рекордну кількість штрафних балів.

Про це повідомляє сайт місцевої поліції.

У Тарнаватці-Тартак Томашівського повіту Люблінського воєводства виявили порушника ПДР – 40-річного громадянина України. Правоохоронці зупинили автомобіль BMW, який перевищив швидкість на 26 км/год та здійснював обгін інших транспортних засобів перед пішохідним переходом. Порушення зафіксував поліцейський наряд, який патрулював трасу в автомобілі без розпізнавальних знаків, і який оснащений відеореєстратором.

За кермом легковика був 40-річний громадянин України. За свої порушення він отримав штраф у розмірі 1900 злотих та 21 штрафний бал.



Слід зазначити, що у Польщі за правопорушення на дорогах нараховують штрафні бали. Максимально можлива кількість штрафних балів на рахунку водія – 24, після цього в нього відбирають права і позбавляють права кермування авто. Водії з досвідом менше 1 року мають ліміти в 20 балів, а водії з досвідом від 2 років – 24 бали.

Нагадаємо, що на польській трасі "Люблін – Хелм" водії-українці влаштували між собою масштабну ДТП. Зіткнулися рейсовий автобус, мікроавтобус, евакуатор і вантажівка. За кермом усіх транспортних засобів перебували громадяни України.

Також в Польщі загинула українка, яку на дорозі збили одразу дві автівки.

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