Література для найменших: Книжковий арсенал рекомендує книжки для дошкільнят

Х Міжнародний фестиваль "Книжковий Арсенал", який відбудеться від 23 до 27 червня, створив серію добірок найцікавіших творів для дошкільнят.

Цьогоріч для дорослих відвідувачів та їхніх маленьких дітей є особливий подарунок - список дитячих книжок, які рекомендують зірки 1+1. Наша серія добірок з творів для дошкільнят має такий вигляд:

1. Дебі Ґліорі. Що б не було.

"Книжка-картинка про любов, про родину, про оптимізм врешті - що б не було"

Книжка "Що б не було" – справжній символ незрушної та неосяжної любові батьків до своєї дитини, яка, ніби сяйво зір, буде освітлювати своїми теплими променями шлях, що б не було… Існує багато важливих і тендітних тем, які висвітлюються в дитячій літературі. Серед них і така незбагненно-глибока, як батьківська любов. Ця любов не потребує додаткових причин. Ця любов міцніша за будь-які життєві негаразди. Ця любов сяє надзвичайно яскраво! "Що б не було" створена талановитою Дебі Ґліорі розповідає про маленького вередуна, який хвилюється, що його ніхто не любить. Та звичайно, для мами – він найдорожчий у всьому світі, і вона буде любити його, що б не було… Книжка стане міцним вогником віри дитини у себе, який жеврітиме протягом всього життя!

2. Міхаліцина Катерина. Порохотяг.

"Катя Міхаліцина вміє підібрати слова, звертаючись до маленької людини з повагою та зацікавлюючи її світом навколо"

Виявляється, порохотяг також може захворіти. Не вірите? Тоді прочитайте разом з дитиною цей віршик Катерини Міхаліциної – і ви довідаєтеся, від чого порохотяг кахикає і сопе. А також – чому слід допомогти йому, позбиравши з підлоги іграшки. Завдяки цій кумедній книжечці прибирання може стати для дитини захопливою грою, порохотяг – добрим приятелем, а в дитячій кімнаті зникне хаос і безлад.

3. Кирпа Галина. Муся та бабуся.

Пані Галина - відома авторка, перекладачка, всесвітньо визнана легенда української дитячої літератури. Не пропустіть новинку та візьміть автограф!

Нелегко живеться на вулиці котикам-безхатькам. Нема в кого згорнутися клубочком на колінах, нема кому заспівати муркотливої колискової чи з ким дивитися разом із вікна на дощ, натомість — холод, голод і мокрі босі лапки. Часом крихітне самотнє вуличне кошенятко може запримітити собі людину, з якою захоче прожити ціле життя. Так сталося і з маленькою Мусею, яка вибрала свою людину — Бабусю. Історію зворушливої дружби розповідає у своїй новій книжці відома письменниця і перекладачка Галина Кирпа.

4. Савка Мар’яна. Марчик та Мурчик.

"Книжка-картонка - кандидат на улюблену книжечку малюка"

Маленькі Марчик і Мурчик — найкращі друзі. Вони разом прокидаються, разом снідають, разом бавляться весь день. Наймолодші читачі можуть разом з хлопчиком і котиком вчитися самостійно одягатися, чистити зубки, їсти та вигадувати ігри. Чудова картонка Мар’яни Савки з ілюстраціями Наталії Олійник.

5. Ш’єн Шо Шін Орелі. Емоції Ґастона. Я радію.

"Ці історії навчать висловлювати свої емоції і керувати ними"

Ґастон — це малий єдиноріг. Він такий, як і всі інші, або майже такий… Його веселкова грива змінює барви залежно від того, яку емоцію він відчуває!

Сьогодні Ґастон радіє. Він не йде до школи, тому може робити все, що заманеться! Але у його рідних багато різних турбот. Поглянь, як він ділитиметься з ними своїм добрим настроєм!

6. Бенас Берантас, Вілія Квескайте. Бабайка

"Гарно проілюстрована історія не лише розвеселить і надихне на створення нових слів і метафор, але й дасть усій сім’ї нагоду поговорити про страхи — адже навіть і найхоробріші мешканці гаю чогось таки бояться"

Це вже друга спільна книжечка двох юних творців — письменника Бенаса Берантаса й художниці Вілії Квескайте. У ній найкращі приятелі — білченя й вороненя — потрапляють у нову пригоду. Цього разу в них після веселих ігор до пізньої ночі зникає м’яч. Може, його забрав бабай? І як тепер не вляпатись у бабайку — байку з бабаєм?

7. Орлова Олександра. Де ти, Діно?

"Неймовірну морську атмосферу у книжці Олександри Орлової створила відома ілюстраторка Юлія Пилипчатіна. Літо, море, маяки, корбалі та черепаха"

Діна — сухопутна черепаха. Але разом зі своїм малим господарем вирушає в мандрівку до моря. Не дивно, що хлопчикові доводиться постійно розшукувати її, коли вони опиняються поза межами міського помешкання. А в пошуках йому допомагає улюблений дід Микола. Колись він був капітаном корабля, а тепер працює доглядачем маяка, тож він має багато цікавих історій та занять для онука. Дідусь та малий — двоє найбільших друзів. Спільно вони доглядають маяк, а на закінчення канікул хлопчик отримує від дідуся дивовижний дарунок, який цілий рік нагадуватиме йому про літо на березі моря — з дідусем та невгамовною Діною.

8. Савка Мар'яна. Лапи і хвости

"Круте, улюблене - перевидання, хто шукав!"

Кіт Потап завітав до свого друга, пса Бровка на іменини. Друзі стали бавитися і, коли схаменулися, згадали, що не купили частування для гостей. Гайнули в крамницю і влаштували гарне свято, на яке зійшлося багато звірят і птахів. А завдання для вашого малюка – порахувати лапи і хвости у цій веселій картонці-лічилці.

На вірші головної редакторки "Видавництва Старого Лева" Мар’яни Савки "Лапи і хвости" вчилося рахувати багато маленьких читачів, які дуже полюбили його кумедних героїв, тож видавництво вирішило перевидати цю одну з перших своїх картонок у новому художньому оформленні Ольги Ребдело.

9. Інна Масляк. Кіт, я та кораблики

"Це iсторiя про доброту та нiжнiсть, про дружбу та натхнення. Ілюстрації - це любов"

Любов, Щастя, Надiя, Мрiя, Вiра – це тi слова, що наповнюють наше життя свiтлом. Саме такi назви дали своїм паперовим корабликам Дiвчинка та Кiт – герої цiєї книжки. Їхнi кораблики вирушили в подорож, щоб принести радiсть i натхнення тому, до кого вони припливуть. Це iсторiя про доброту та нiжнiсть, про дружбу та любов.

10. Віллемс Мо. Мій друг засумував

"Ця книжка-білінгва чудово підійде дітям, які тільки вчаться читати"

"Мій друг засумував" — книжка-картинка з дотепної серії "Пригоди Слоника і Свинки" американського автора-ілюстратора Мо Віллемса, чия творчість відзначена багатьма нагородами.

Знайомся зі слоником Джеральдом і Свинкою! Джеральд — обачний. Свинка — ні. Свинка весь час усміхається. Джеральд — не завжди. Джеральд дбає, щоби Свинка ніколи не хвилювалась. Джеральд і Свинка — найліпші друзі. Та Джеральд чомусь засумвав. А хіба Свинка може бути весела, якщо Джеральд сумує? Тож вона береться зробити все, аби розвеселити свого найкращого друга.

11. Дюбюк Маріанна. Я не твоя мама

"Дотепна, щира, по-домашньому тепла та затишна історія-знахідка для незабутніх сторітаймів у сімейному колі"

Одного дня білка Отто знайшов біля своєї хатки чудернацьку шпичасту кулю, з якої вилупилося маленьке волохате створіння. Отто прихистив химерного волохатика, сподіваючись, що скоро відшукає його маму.

"Я не твоя мама" — книжка-картинка канадської письменниці та ілюстраторки Маріанни Дюбюк. Мила та жартівлива історія про дружбу і піклування для дітей та дорослих.

12. Єнс Альбум, Ґеорґ Юганссон. Мулле Мек будує човен

"Якщо вам подобалась серія Мартіна Содомки "Як збудувати автомобіль", ..літак і тп - спробуйте новинку про Мулле Мека"

Якось Мулле Мек змайстрував автомобіль. І, вмостившись у ньому, вирушив зі своєю собакою Буффою в подорож. Дорога привела їх на морський берег. Що ж тепер робити? Як перебратися через море? "Нам потрібен човен!" — вирішили наші мандрівники і…

13. Саша Войцехівська. Марусині важливі справи

"Це книжка про трепетне очікування, перше спілкування з малюком, коли він чи вона ще у животику в мами. Та навіть там у дитятка вже дуже багато важливих справ: познайомитися з татом, світлом, теплом, доторками, побавитися в перші хованки і буцанки, показати характер. А згодом настає момент такої очікуваної першої зустрічі і ще сотні різного уперше: знайомство з рідними, перші нові страви, перші протести, перші доторки до середовища і перші "вау!""

Ця книжка — про маленьку дівчинку Марусю, яка ще живе у мами в животику. Вона пізнає світ зі слів і рухів мами, з голосу й доторків тата, з розмаїтих довколишніх звуків, які іноді дивні, але дуже-дуже цікаві… А тоді стається диво народження і диво відкриття світу!

14. Валерія Кисельова-Саврасова. Емоції

""Дитина і соціум" — це серія видань, соціальних історій для розвитку навичок комунікації. Книжки серії показують дітям різні життєві ситуації з прикладами бажаної та небажаної поведінки, допомагають краще зрозуміти себе та оточення, орієнтуватися в сучасному житті"

"Емоції" — це перша книжка серії, призначена для розвитку емоційного інтелекту. В ній 10 розворотів із ситуаціями, які відповідають певному емоційному стану, а також вправи на закріплення знань. На кожному розвороті малюнки з історіями, де герої книжки — хлопчик і дівчинка — переживають різні емоції. Читаючи книжку, дитина вчиться реагувати на різні ситуації, усвідомлює, як ми власними вчинками впливаємо на людей, як прийнятно і неприйнятно поводитися у суспільстві. Заняття за таким виданням розвивають мовлення та навички взаємодії, сприяють розвитку саморегуляції, кращому розумінню соціальних правил, розширюють уявлення про різноманітність емоцій.

15. Баруцці Аґнес. Догори дриґом. Монстрики

"Серія картонок для найменших. Книжка-іграшка для майбутніх завзятих читачів"

Картонка італійської авторки Аґнес Баруцці — книжка-іграшка для наймолодших читачів. Покрутивши частинку зображення, дитина може перетворити гумачки на вовчика, фіалку на вампіра, а підводний човен в маленьких рученятах умить стане роботом. Інтерактивна книжечка сприятиме розвитку дитячої уяви і розважить малят кумедними віршиками про перетворення звичайних предметів чи явищ у фантастичних істот.

Літературне опрацювання віршів — Наталки Малетич.

16. Тетяна Строкач. Хованки. Книжка-картонка

"Книжки цієї серії допоможуть батькам задовольнити маленького чомучку. Вони містять відповіді на багато запитань у простій захопливій формі. Саме за їх допомогою можна пояснити дитині навіть складні речі простими словами, зацікавити дитину до пізнання навколишнього світу"

Ласкаво просимо на гостину до лісових мешканців! Ця захоплива книжка навчить малюків спостережливості й уважності. Дитина шукатиме тваринок, які сховалися на малюнках, вивчатиме пори року і водночас потренується у лічбі. Кумедні ілюстрації привернуть увагу дитини і зацікавлять її!

17. Кассані Мія. Вулиці. Прогулянка по наймальовничіших вулицях світу

"Мандруй вулицями різних міст світу"

Хтось скаже, що всі вулиці однакові.

Але це не так!

Є вулиці, вимощені бруківкою, по яких тече вода; білі вулиці та різнокольорові; проїжджі, тихі-тихі або такі, де вирує торговельне життя; є засніжені вулиці, а є — квіткові. Є вулиці, якими ти просто гуляєш, зупиняєшся, щоб відпочити, де бавляться діти і зустрічаються нові люди…

18. Берта Барді Міла. Архітектура

Будівлі навколо нас бувають різними за формою та розмірами, але в них є дещо спільне — всі споруди колись були просто ідеєю в голові людини. Ця книжка познайомить школярів із дивами архітектури та розповість, яким чином вони були зведені.

19. Ельса Пунсет. Як відчайдухи стрибали з висоти.

"Практикум опанування страху"

20. Анні М. Ґ. Шмідт. Віплала

Анні М. Ґ. Шмідт — нідерландська письменниця, перший лауреат Державної премії Нідерландів за найкращу книгу для дітей та юнацтва (1964). Її ім’я ставлять поруч із Туве Янссон і Астрід Ліндґрен. 1988 року вона стала лауреатом Золотої медалі ім. Г. К. Андерсена, яку вручила їй сама Астрід Ліндґрен.

Віплала — маленький чоловічок. Він не гном, він із роду віплал. І звати його так само — Віплала. Віплала вміє чудувати — це щось схоже на чаклування. Але він постійно забуває, як розчудовувати предмети, які він зачудував. Після того, як Віплала зменшив сімейство Бломів, усі вони поринають у пригоду. Чи повернуться вони коли-небудь до своїх справжніх розмірів?

21. Ротраут Сузанне Бернер. Карлхен. Пригоди цілий рік

"Домашня книга на кожен день. Історії, вірші, ігри, кулінарні рецепти, ідеї для творчості, поради щодо садівництва, магічні трюки. Сімейна книжка на цілий рік. Що відбувається в природі навесні? Ігри на літо. Збирання врожаю, збирання грибів та польоти повітряних зміїв восени. Зимові розваги надворі й удома, цікаві оповідки. Навчатися граючись — це найбільше задоволення Карлхена: арифметика, назви місяців, літери, час і цікаві факти про рослини й тварин довкола нас".

Зайчик Карлхен — найкращий друг малюків. Він вивчає назви місяців і пізнає всі принади весни, літа, осені та зими: рухливі ігри, смачні рецепти, веселі віршики та значення свят. Зайчик слухає казки, вчиться чемно поводитися в дитсадку, відгадувати загадки, робити саморобки та силу-силенну інших цікавих справ. А разом із Карлхеном цих премудростей вчаться й маленькі читачі.

Улюблений персонаж малюків у всьому світі повертається з новими сюрпризами в дотепній книжці німецької письменниці та ілюстраторки Ротраут Сузанне Бернер. Веселі віршики адаптували для українських малят Сашко Подоляк та Олександра Григоренко. На читачів чекає ще й додатковий сюрприз: до видання увійшли чудові вірші улюбленого поета українських дітлахів Григорія Фальковича.

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