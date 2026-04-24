Літні канікули у школах 2026: коли діти підуть на відпочинок

Учні українських шкіл вже зараз мріють про літні канікули

В Україні навчальний рік офіційно триватиме до 30 червня 2026 року, однак реальні дати канікул кожна школа визначає самостійно.

Попри звичну практику завершення занять наприкінці травня, офіційно навчальний рік триває довше.

Згідно з постановою уряду, 2025/2026 навчальний рік розпочався 1 вересня і має завершитися 30 червня 2026 року. Проте ця дата є граничною, а не обов’язковою для всіх учнів.

У Міністерстві освіти пояснюють, що остаточне рішення про завершення навчання, проведення останнього дзвоника та початок канікул ухвалює педагогічна рада кожної окремої школи. При цьому враховуються навчальне навантаження, безпекова ситуація в регіоні, а також стан учнів і вчителів.

Через це в одних школах навчання може завершитися вже наприкінці травня, тоді як в інших — тривати у червні.

За рекомендаційним календарем уряду, літній відпочинок орієнтовно може розпочатися від 1 червня, однак ці дати не є остаточними.

Нагадаємо, через масштабні блекаути взимку школи в деяких регіонах України можуть подовжити навчання. Навчальний рік в Україні завершується 30 червня, однак фактичний графік залежатиме від того, наскільки повноцінно діти засвоїли програму в період блекаутів.