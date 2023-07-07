Літні Кузьминки 2023 року: коли віряни вшановують пам'ять Косми та Дем'яна

Святі брати у православній церкві шануються як покровителі лікарів. Віряни моляться їм 14 липня за новим стилем (1 липня — за старим).

Літні Кузьминки — це народне свято, яке традиційно святкують 14 липня за новим стилем. В церковному календарі ця дата присвячена пам'яті святим мученикам Космі і Даміану Римським. Оскільки для слов'ян ім'я "Косма" було незвичним, наші предки підібрали схоже. Так і з'явилося цікаве і унікальне свято, яке все ще в народі називають "Кузьминки".

Косма і Дем'ян: історія свята

Святі мученики Косма і Даміан (Дем'ян) жили в Римі в III-IV столітті. Були вони рідними братами і виховувалися матір'ю в традиціях християнської віри. Присвятили брати все своє життя лікуванню хворих. При цьому вони ніколи не брали грошей за свої послуги, але кожного разу просили пацієнтів увірувати в Господа, молитися і не грішити.

Дійшла слава про двох лікарів і до імператора, який наказав схопити Косму і Дем'яна, а потім судити як чародіїв. Але з Божої волі під час судового процесу правителю так сильно звело шию, що він не міг нею поворухнути. Визнавши братів невинними, імператор відразу відчув полегшення і відпустив лікарів на волю.

Косма і Дем'ян / Фото: commons.wikimedia.org

Загинули ж Косма і Дем'ян від руки свого наставника. Він настільки сильно заздрив молодим лікарям, адже їх шанували люди більше ніж його, що заманив чоловіків на високу скелю, де вбив. Тіла ж мучеників кинув до річки.

Обряди на Кузьминки

В це важливе церковне свято віряни обов'язково моляться святим про позбавлення від хвороб, зміцнення здоров'я. До нині брати вважаються покровителями лікарів. Тому прийнято, щоб всі, хто пов'язаний з медициною, йшли в храм, поставили їм свічку й прочитали молитву. Народні цілителі кажуть, що цього дня потрібно лікувати нав'язливі думки та неврози.

Літні Кузьминки здавна вважають жіночим святом. Весь день дівчата колись проводили в роботі, щоб зібратися ввечері і повеселитися. За традицією готували збірну кашу, для якої кожна дівчина приносила певний інгредієнт (хто, що може). Святковий стіл урізноманітнювали лише фруктами та овочами. А ось м'ясні страви не готували. Застілля рідко коли обходилося без домашнього пива чи наливки. Їжі готували багато, щоб потім можна було пригостити сусідів, бідняків.

На Літні Кузьминки також було прийнято просити один в одного вибачення. При цьому було неважливо, чи сама людина відчуває провину. Головне — щиро хотіти покращити стосунки.

Що не можна робити на день Косми і Дем'яна

Обряди на Кузьминки / Фото: Pexels

В давнину цього дня було заборонено відчувати зневіру. Важливо було знайти хоча б якийсь привід для радості. Вірили, якщо 14 липня пройде в щасті, то друга половина року також буде щасливою.

Жінкам заборонялося виконувати важку фізичну роботу. Також не варто було узгоджувати ризиковані чи авантюрні плани. Церква не дозволяє цього дня лаятися, сваритися, лихословити. В деяких регіонах України існувала заборона на кування — вірили, що це може викликати град.

Народні прикмети