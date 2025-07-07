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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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349
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Літня спека і короткочасний дощ: прогноз погоди на 7 липня

Перший день нового тижня буде спекотним, однак не скірзь. У деяких областях очікуються дощі.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Надзвичайна спека на початку тижня в Україні

Надзвичайна спека на початку тижня в Україні / © unsplash.com

Сьогодні, 7 липня, в Україні пануватиме мінлива хмарність. У деяких областях короткочасний дощ.

Про це повідомляє «Укргідрометцентр».

«У країні сьогодні без опадів, лише в західних, Вінницькій та Житомирській областях вдень пройде короткочасний дощ, місцями з грозою», — йдеться у повідомленні.

Температура вдень становитиме +30…34°С, місцями очікується сильна спека до +35…36°С.

Вітер південний, південно-східний, 7-12 м/с.

У Києві мінлива хмарність, без опадів. Понеділок в столиці мине із спекою до +33°С.

Раніше синоптикиня повідомила, що на початку липня в Україні очікується поступове зниження температури повітря.

Прогноз погоди на тиждень читайте у новині.

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Дата публікації
Кількість переглядів
349
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